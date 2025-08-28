Lehendakariak bilera-sorta egingo du politika, ekonomia, aurrekontuak eta autogobernuaren garapena aztertzeko
Nazioarteko albisteek sortzen duten ezegonkortasuna kudeatzearekin batera, etorkizuneko erronketarako prestatu eta herri bezala eta ongizatean hazteko helburua jarri du Imanol Pradalesek hurrengo hilabeteetarako.
Imanol Pradales lehendakariak iragarri du talde parlamentarioekin bilera-erronda hasiko duela ostegun honetan Donostiako Miramar jauregian egindako Gobernu Kontseiluaren ondoren. Euskadiko egoera politikoa eta sozio-ekonomikoa aztertuko dute batzar horietan, baita Eusko Jaurlaritzak hurrengo urterako izango dituen aurrekontuen proposamena eztabaidatu eta autogobernuan sakontzeko moduak bilatu ere.
“Nazioarteko egoera konplexua” eta Espainiako “ezegonkortasun eta alferrikako zarata” kudeatzearekin batera, "etorkizuneko erronketarako prestatu eta herri gisa eta ongizatean hazteko" helburua jarri du Imanol Pradalesek hurrengo hilabeteetarako.
Ohikoa den legez, Donostiako Miramar jauregian eman dio hasiera urte politikoari Eusko Jaurlaritzak, lehendakaria eta sailburuak Gobernu Kontseiluan bilduta. Eneko Goia hiriko alkateak, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak eta Xabier Ezeizabarrena Gipuzkoako Batzar Nagusien presidenteak egin diete harrera jauregiko lorategietan.
Euskal agenda
Agertoki politikoa da euskal agenda jorratzeko bilera horietan landuko duten gaietako bat, eta lehendakariarentzat funtsezkoa da “Euskadin dugun egonkortasuna zaintzea eta mantentzea”. “Zubiak eraikitzea, elkarlana eta ezberdinen arteko akordien” garrantzia azpimarratu du, eta, horretarako, konpromisoa hartu du Segurtasun Foroan eta Osasun Itunean ematen diren aurrerapasuen gaineko informazioa ematearekin batera, etxebizitzari buruz hartutako neurriak eta Euskadiko Industria Planean hartutako neurriak azaltzeko.
Alor sozioekonomikoan, alde batetik, 2026rako kontu publikoei dagokionez, adierazi du “talde politikoen lehentasunak” zeintzuk diren jakin nahi duela. Bestetik, jakinarazi du AEBk eta EBk muga-zergen inguruan lortutako akordioak izango duen eraginari buruz sektorearekin egiten ari diren azterketa hizpide izango dutela.
Batzar horietako hirugarren gaia autogobernua izango da. Alor honetan, behar-beharrezkotzat jo du “Gernikako Estatutuan jasotako eskumen guztiak eskuratzea eta Estatutu Itun berri bat lortzeko konpromisoan aurrera egitea”.
Gobernu Kontseiluaren ondoren egin duen agerraldian, Pradalesek nazioarteko egoeraren azterketa motz bat ere egin du. "Israelgo Gobernua Palestinako herriarekiko egiten ari den basakeria" ezin geldiarazteko "ezintasuna" aipatu du, eta "bi estatuen onarpena" eskatu du.
Horrez gainera, “udaltzainek eta ertzainek pairatu dituzten indarkeria- eta bazterketa-gertakariak” ere aipatu ditu Pradalesek. Bere hitzetan “onartezinak” dira eta “alderdi politiko guztiek salatu beharrekoak”.
Ikasturte politikoa
Pradales, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoei buruz: "Indar politiko guztiok gaitzetsi behar ditugu, salbuespenik gabe"
Imanol Pradales lehendakariak eskatu du Ertzaintzak udan jasan dituen erasoak alderdi guztiek "aho batez, argi eta garbi" gaitzestea, "salbuespenik gabe". Gainera, ohartarazi duenez, "bizikidetzaren, tolerantziaren eta biktima guztien oroimenaren aurkako jarrerek ez dute lekurik gure herrian".
Horrez gainera, adin txikiko migranteen aferaren gainean ere galdetu diote lehendakariari. Andaluziako presidente Juanma Moreno Bonillak Euskadiri “emandako pribilegioen” aurka hitz du aste honetan. Pradalesen aburuz, Bonillak “ez ditu etxerako lanak” egin adierazpen horiek bota aurretik. Jakinarazi du telefonoz deitu diola, eta “elkartasuna eskatu” diola.
MIGRATZAILEAK
Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”
Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.
