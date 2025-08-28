MIGRATZAILEAK
Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”

Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.

