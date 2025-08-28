Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”
Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.
Pradales, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoei buruz: "Indar politiko guztiok gaitzetsi behar ditugu, salbuespenik gabe"
Imanol Pradales lehendakariak eskatu du Ertzaintzak udan jasan dituen erasoak alderdi guztiek "aho batez, argi eta garbi" gaitzestea, "salbuespenik gabe". Gainera, ohartarazi duenez, "bizikidetzaren, tolerantziaren eta biktima guztien oroimenaren aurkako jarrerek ez dute lekurik gure herrian".
Lehendakariak bilera-sorta egingo du politika, ekonomia, aurrekontuak eta autogobernuaren garapena aztertzeko
Nazioarteko albisteek sortzen duten ezegonkortasuna kudeatzearekin batera, etorkizuneko erronketarako prestatu eta herri bezala eta ongizatean hazteko helburua jarri du Imanol Pradalesek hurrengo hilabeteetarako.
Espainia BPGaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOren arabera
Espainiako Estatuak adostutako gastu-helburua betetzen du, lehenengoz. NATOk adierazi du herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako gastu-helburua.
Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bildu da
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasi du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bileran hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatu dituzte.
Jaurlaritzak gaur ekin dio urte politiko berriari, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bildu dira Donostiako Miramar Jauregian, oporren ondorengo lehen Gobernu Bilera egiteko. Besteak beste, AEBren arantzelek, transferentziek eta etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa hurrengo hilabeteetan.
EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute
Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.
Idurre Eskisabelek adierazi du larrialdi linguistikoan gaudela
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean, normalizazioa “egintzat” emateak hizkuntzaren erabilera indargabetu egin duela adierazi du Idurre Eskisabelek. "Jauzi kualitatiboa emateko garaia da", gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluaren idazkari nagusiak.
PSNk migratzaileei buruz esandakoak zuzentzeko eskatu dio Valtierrako alkateari
Sozialistek kritikatu dute Manuel Resa Valtierrako alkatearen adierazpenak "onartezinak eta diskriminatzaileak" direla, eta UPNri galdetu diote bere hitzak babesten dituen.
Nafarroak laguntza eta salbuespen fiskalak onartu ditu, udaberriko euri-jasek eragindako kalteak onbideratzeko
Foru Gobernuak martxan jarritako neurri-sortak martxo eta maiatzeko ekaitzek kaltetutako Nafarroako bederatzi herrietako partikular eta entitateei laguntzea du helburu.