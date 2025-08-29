Inicio de curso
El EBB del PNV se reúne en Getaria antes de dar comienzo al curso político en Zarautz

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJren EBB Getarian bilduko da ikasturte politikoari hasiera eman aurretik

Ha sido la primera reunión del curso para los jeltzales y a la que ha acudido el lehendakari Imanol Pradales. Esta tarde, como ya es habitual, el PNV arrancará con un mitin en Zarautz el nuevo curso político.

EAJ-PNV Política

Reunión EH Bildu Mas Madrid
18:00 - 20:00
EH Bildu y Más Madrid se comprometen a colaborar para "hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria"

Ambos partidos políticos han mantenido un encuentro en Bilbao, en el marco de la ronda de contactos que la formación que lidera Arnaldo Otegi desarrolla para evaluar la situación política en el Estado. En un comunicado conjunto, ambas formaciones han calificado la cita de "positiva y constructiva", y han precisado que "ha servido para compartir la visión sobre la situación que atraviesa el Estado español y el contexto global".
