Esteban arremete contra los grupos de la oposición y, frente a ellos, apoya el proyecto y la forma de hacer del PNV
En el acto de apertura del curso político en Zarautz, el presidente del EBB ha dicho al PP que está embarrado en insultos y mentiras, ha acusado al PSOE de estar pegado al poder y a EH Bildu, obstaculizar más que construir. Ha abogado por el autogobierno y los proyectos sólidos, asegurando que el PNV es garantía de los mismos.
El PNV ha celebrado en el Malecón de Zarautz, con la ayuda del tiempo, el acto de apertura del curso político, al que han asistido, con el lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, miembros del EBB y del partido, así como decenas de personas que han querido seguir de cerca el acto.
Aitor Esteban ha inaugurado por primera vez un acto de presentación del curso político, tarea que durante 12 años ha llevado a cabo Andoni Ortuzar, y en el que el presidente del EBB ha querido marcar claramente el rumbo de los próximos meses.
Entre los retos que se marcan se encuentran proyectos como el de TALGO, resolver la crisis de la vivienda, cumplir y hacer respetar el autogobierno, dar salida al problema del euskera, fortalecer las relaciones con Navarra e incrementar la presencia abertzale en Iparralde.
Tras citar los ejes principales, ha dedicado sus comentarios y críticas a los principales partidos de la oposición, como los dirigidos al PSOE, al que ha acusado de estar "pegado al poder" tenga o no proyecto presupuestario.
Ha lanzado también una adertencia al Gobierno socialista, al hilo del debate surgido en el Estado en relación a los incendios. Ha recordado que la ministra Margarita Robles ha acusado a las comunidades autónomas del PP de incumplir sus competencias. Esteban ha considerado que este argumento no se puede utilizar para centralizar las competencias: "Cuidado con centralizar las competencias que corresponden a Euskadi o a Navarra. Son competencias de nuestro pueblo y no vamos a retroceder ni un ápice".
Esteban ha aprovechado el acto para responder a los ataques del secretario general del PP, Miguel Tellado, contra los jeltzales, en los que afirmó que el PNV era una "trampantojo" por captar los votos de los ciudadanos de derechas para luego apoyar a los gobiernos "radicales" de izquierda.
En respuesta, Esteban ha dicho que el PP "son una ciénaga, del insulto y la mentira, un lodazal de improperios, y un atolladero es en lo que se encuentran, incapaces de buscar soluciones para acceder al poder, haciendo cada vez más adversarios, perdidos en su pantano". El líder jeltzale ha insistido en que el PP es "un partido sin brújula", al tiempo que ha asegurado que "Euskadi no necesita palabras gruesas, sino proyectos finos", ha añadido.
También ha tenido comentarios sobre EH Bildu, al que ha acusado de ser un partido "hambriento por llegar al poder" y de "buscar más la imagen, que el programa". También le ha acusado de actuar de forma diferente en España y en Euskal Herria y de querer perpetuar el Gobierno español a toda costa porque "si éste se acaba también se acaba su protagonismo".
Según Esteban la de EH Bildu es "la épica del relato" y el del PNV "la ética del proyecto". "Ahí está la diferencia" ha asegurado; "mientras algunos hacen actos simbólicos, nosotros levantamos Euskadi poniendo en marcha proyectos reales".
