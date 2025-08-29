EAJ-ren ikasturte hasiera

Gogor jo du Estebanek oposizioko taldeen kontra eta, horien aurrean, EAJren proiektua eta egiteko modua babestu du

Zarautzen ikasturte politikoa irekitzeko ekitaldian, EBBko presidenteak PPri irain eta gezurretan lokaztuta dagoela esan dio, PSOEri botereari itsatsita egotea leporatu dio, eta EH Bilduri eraiki baino gehiago oztopatzea. Autogobernuaren eta proiektu sendoen alde egin du, EAJ horien berme dela ziurtatuz.
ZARAUTZ, 29/08/2025.- El PNV da inicio al curso político este viernes en el malecón de Zarautz con la presencia de su presidente Aitor Esteban (2d), el lehendakari Imanol Pradales (2i) y la presidenta del partido en Gipuzkoa María Eugenia Arrizabalaga (d). EFE/Javi Colmenero
EAJren ekitaldia, Zarautzen. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Zarauzko Malekoian egin du EAJk, eguraldia lagun, ikasturte politikoaren hasierako ekitaldia. Bertan izan dira, Imanol Pradales lehendakaria buru, EAJko EBBko eta alderdikideak, bai eta ekitaldia bertatik bertara jarraitu nahi izan duten dozenaka herritar ere. 

Aitor Estebanek aurrenekoz eman dio hasiera ikasturte politikoaren aurkezpen ekitaldi bati, 12 urtez Andoni Ortuzarrek egin izan duena, eta datozen hilabeteetako norabidea argi markatu nahi izan du EBBko presidenteak. 

Erronken artean jarri ditu, esaterako, TALGO bezalako proiektuak, etxebizitzaren krisia konpontzea, autogobernua betetzea eta errespetatzea, euskarari eaurrerabidea ematea, Nafarroarekiko harremanak sendotzea eta Iparraldean abertzaleen presentzia areagotzea. 

Ardatz nagusiak aipatu ondotik, oposizioko alderdi nagusientzat izan ditu iruzkin eta kritikak; batzuk, ohikoak, beste batzuk ez hain entzunak. Esate baterako PSOEri zuzendu dizkionak. Izan ere Sanchezen alderdiari leporatu dio "botereari itsatita" egotea, aurrekontu-proiektua izan ala ez. 

Ohartarazpena ere igorrio dio, suteen haritik sortu den eskumenen eztabaidaren harira. Gogorarazi du Margarita Robles ministroak PPren erkidegoei leporatu diela euren eskumenak ez betetzea. Estebanen ustez, argudio hori ezin da erabili eskumenak zentralizatzeko: "Kontuz aitzakia horrekin EAEri edo Nafarroari dagozkion eskumenak zentralizatzearekin. Gure herriaren eskumenak dira eta ez dugu fitsik ere egingo atzera". 

PPri egindako kritikak ez dira berriak eta gaurkoan ere epelkeriarik gabe jardun du Estebanek haien kontra. Ekitaldia probestu du asteon PPren idazkari nagusi Miguel Telladok jeltzaleen aurka egindako iruzkinei erantzuteko. Telladok adierazi zuen EAJk "faltsuki" jarduten zuela, eskuineko herritarren botoak bereganatzen zituelako, gero ezkerreko gobernu "erradikalak" babesteko. 

Horri erantzunez, Estebanek esan du PP "zingira" bat dela. "Lokatza, basatza eta lupetza besterik ez. Irain eta gezurrez beteriko zingira. Guztiz lokaztuta daude boterera iristeko gaitasunik gabe, gero eta etsai gehiago bilatuz. Iparroratzik gabeko alderdia dira" bere hitzetan. "Euskadik ez du hitz lodirik behar, proiektu finak baizik", gaineratu du. 

EH Bilduri buruz ere izan du iruzkinik. "Boterera iristeko gosez" dagoen alderdia izatea eta "programa baino gehiago, irudia bilatzen duena" izatea leporatu dio. Espainian eta Euskal Herrian desberdin jokatzea ere egotzi dio, eta Espainiako Gobernua kosta ahala kosta iraunarazi nahi izatea, "hura amaitzen bada euren protagonismoa ere amaitzen delako".  

EH Bildurena "kontakizaunaren epika" dela azpimarratu eta, eta EAJrena, aldiz "proiektuaren etika". "Hor dago aldea" bere uztez, "batzuek ekitaldi sinbolikoak egiten ditutzen bitartean, guk Euskadi altxatzen dugu proiektu errealak abian jarriz". 

 

 

EAJ Alderdi Politikoak Zarautz Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Imanol Pradales Politika

