Gogor jo du Estebanek oposizioko taldeen kontra eta, horien aurrean, EAJren proiektua eta egiteko modua babestu du
Zarauzko Malekoian egin du EAJk, eguraldia lagun, ikasturte politikoaren hasierako ekitaldia. Bertan izan dira, Imanol Pradales lehendakaria buru, EAJko EBBko eta alderdikideak, bai eta ekitaldia bertatik bertara jarraitu nahi izan duten dozenaka herritar ere.
Aitor Estebanek aurrenekoz eman dio hasiera ikasturte politikoaren aurkezpen ekitaldi bati, 12 urtez Andoni Ortuzarrek egin izan duena, eta datozen hilabeteetako norabidea argi markatu nahi izan du EBBko presidenteak.
Erronken artean jarri ditu, esaterako, TALGO bezalako proiektuak, etxebizitzaren krisia konpontzea, autogobernua betetzea eta errespetatzea, euskarari eaurrerabidea ematea, Nafarroarekiko harremanak sendotzea eta Iparraldean abertzaleen presentzia areagotzea.
Ardatz nagusiak aipatu ondotik, oposizioko alderdi nagusientzat izan ditu iruzkin eta kritikak; batzuk, ohikoak, beste batzuk ez hain entzunak. Esate baterako PSOEri zuzendu dizkionak. Izan ere Sanchezen alderdiari leporatu dio "botereari itsatita" egotea, aurrekontu-proiektua izan ala ez.
Ohartarazpena ere igorrio dio, suteen haritik sortu den eskumenen eztabaidaren harira. Gogorarazi du Margarita Robles ministroak PPren erkidegoei leporatu diela euren eskumenak ez betetzea. Estebanen ustez, argudio hori ezin da erabili eskumenak zentralizatzeko: "Kontuz aitzakia horrekin EAEri edo Nafarroari dagozkion eskumenak zentralizatzearekin. Gure herriaren eskumenak dira eta ez dugu fitsik ere egingo atzera".
PPri egindako kritikak ez dira berriak eta gaurkoan ere epelkeriarik gabe jardun du Estebanek haien kontra. Ekitaldia probestu du asteon PPren idazkari nagusi Miguel Telladok jeltzaleen aurka egindako iruzkinei erantzuteko. Telladok adierazi zuen EAJk "faltsuki" jarduten zuela, eskuineko herritarren botoak bereganatzen zituelako, gero ezkerreko gobernu "erradikalak" babesteko.
Horri erantzunez, Estebanek esan du PP "zingira" bat dela. "Lokatza, basatza eta lupetza besterik ez. Irain eta gezurrez beteriko zingira. Guztiz lokaztuta daude boterera iristeko gaitasunik gabe, gero eta etsai gehiago bilatuz. Iparroratzik gabeko alderdia dira" bere hitzetan. "Euskadik ez du hitz lodirik behar, proiektu finak baizik", gaineratu du.
EH Bilduri buruz ere izan du iruzkinik. "Boterera iristeko gosez" dagoen alderdia izatea eta "programa baino gehiago, irudia bilatzen duena" izatea leporatu dio. Espainian eta Euskal Herrian desberdin jokatzea ere egotzi dio, eta Espainiako Gobernua kosta ahala kosta iraunarazi nahi izatea, "hura amaitzen bada euren protagonismoa ere amaitzen delako".
EH Bildurena "kontakizaunaren epika" dela azpimarratu eta, eta EAJrena, aldiz "proiektuaren etika". "Hor dago aldea" bere uztez, "batzuek ekitaldi sinbolikoak egiten ditutzen bitartean, guk Euskadi altxatzen dugu proiektu errealak abian jarriz".
Arantza Arruti militante abertzale eta feminista hil da, 79 urte zituela
ETAko lehen emakume liberatuetako bat izan zen, baita atxilotu zuten aurrenekoa ere. Politikagintzan aritutakoa da, eta hainbat talde feminista sortzeko prozesuetan parte hartu zuen.
EAJk bilera egin du Getarian, Zarautzen urte politikoari hasiera eman aurretik
Kurtso politiko berriko lehen bilera izan du jeltzaleen zuzendaritzak. Arratsaldean, berriz, urtero bezala, Zarautzen egingo du Euzko Alderdi Jeltzaleak urte politiko berria irekitzeko ekitaldia.
EH Bildu Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lortzeko prest dago, "politika publikoak aldatzeko" bada
Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua.
Mañuetako alkateak inskripzio frankista bat kentzeari uko egin izana aztertuko du Espainiako Gobernuaren ordezkariak
Francisco Javier Garcia herriko alkateak (PP) esan duenez, "nire borondatez ez dut kenduko", "ez du inor molestatzen" eta "bizitza osoa darama herrian".
Mañuecoren esanetan, "koktel gaizto batek" du Gaztela eta Leongo suteen larritasunaren errua
Bien bitartean, kolektibo eta sindikatu ugari bildu dira Gaztela eta Leongo Gorteen atarian dimisioak eskatzeko eta operatiboaren baliabide falta salatzeko.
Dozenaka baso-suhiltzaile Gaztela eta Leongo Gorteen aurrean bildu dira Mañueco eta Quiñonesen dimisioak eskatzeko
"Mala gestión. ¡Quiñones dimisión!" (Kudeaketa txarra. Quiñones, dimititu!) lelopean, ehunka pertsonak dimisioa emateko eskatu diete Gaztela eta Leongo Juntako presidenteari, Ingurumen sailburuari eta Natura Ondare eta Baso Politikako zuzendari nagusiari.
25 urte bete dira ETAk Manuel Indiano, Zumarragako PPko zinegotzia, hil zuela
Atentatu horren ondorioz, PSE-EEk bere zinegotzi guztiak eskolta eramatera behartu zituen. Zumarragako bost zinegotzi sozialistek, ordea, uko egin zieten euren aktei. Hainbat urtez, Zumarragak ez zuen PSE-EEko eta PPko ordezkaririk izan.
"Eskuin muturrari eta olatu autoritarioari aurre egiteko" elkarlanean aritzeko konpromisoa hartu dute EH Bilduk eta Mas Madrilek
Bi alderdi politikoek bilera bat egin dute Bilbon, Arnaldo Otegi buru duen alderdiak Estatuko egoera politikoa ebaluatzeko egiten ari den bilera-sortaren barruan. Komunikatu bateratu batean, bi alderdiek "positibotzat eta konstruktibotzat" jo dute hitzordua, eta "Espainiako Estatuak bizi duen egoerari eta testuinguru globalari buruzko ikuspegia partekatzeko balio izan duela" zehaztu dute.
Marlaskaren esanetan, autonomiek ez zuten Estatuaren laguntza zalantzan jarri Feijook gehiago eskatu zuen arte
Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenak zeintzuk diren gogoratu du, eta PPko kideei "baloiak kanpora" botatzea leporatu die.