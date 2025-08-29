La delegada del Gobierno español analizará la negativa del alcalde de Baños de Ebro a retirar una inscripción franquista

Marisol Garmendia, delegada del Gobierno español en el País Vasco, tiene previsto analizar la próxima semana qué pasos se van a dar para que se retire de la localidad alavesa de Baños de Ebro una inscripción franquista que el alcalde, del PP, se niega a quitar.

El pasado mes de marzo el PSE-EE instó al Ayuntamiento de la localidad a retirar el lema franquista 'Caídos por Dios y por España', con el nombre de cuatro vecinos asesinados durante la Guerra Civil, grabado en piedra en el dintel de una ventana de un edificio municipal.

Posteriormente la Subdelegación del Gobierno español en Álava hizo un requerimiento formal al Ayuntamiento para que cumpliera la Ley de Memoria Democrática y retirara esta inscripción, pero no se ha cumplido.

Francisco Javier García, alcalde de la localidad (PP), ha asegurado que no va a quitar la inscripción "por voluntad propia", y ha dicho que es algo que "no molesta a nadie" y que "lleva toda la vida en el pueblo".