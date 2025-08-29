Mañuetako alkateak inskripzio frankista bat kentzeari uko egin izana aztertuko du Espainiako Gobernuaren ordezkariak
Francisco Javier Garcia herriko alkateak (PP) esan duenez, "nire borondatez ez dut kenduko", "ez du inor molestatzen" eta "bizitza osoa darama herrian".
Marisol Garmendiak, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak, datorren astean aztertuko du zein urrats emango diren Mañuetako udal eraikin batetik (Araba) inskripzio frankista bat kentzeko. Alkateak (PP) ez du inskripzio hori bere borondatez kendu nahi.
PSE-EEk "Jainkoagatik eta Espainiagatik eroriak" goiburu frankista kentzeko eskatu zion martxoan Mañuetako Udalari; izan ere, udal eraikin bateko leiho baten ateburuan grabatua dago, eta Gerra Zibilean hildako lau bizilagunen izen-abizenak ditu.
Ondoren, Espainiako Gobernuaren Arabako Ordezkariordetzak errekerimendu formal bat egin zion Udalari, Memoria Demokratikoaren Legea bete eta inskripzio hori ken zezan, baina ez da bete.
Horren aurrean, Francisco Javier Garcia herriko alkateak (PP) esan duenez, "nire borondatez ez dut kenduko", "ez du inor molestatzen" eta "bizitza osoa darama herrian".
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJk Getarian bilera egin du, Zarautzen ikasturte politikoari hasiera eman aurretik
Kurtso berriko lehen bilera izan du Jeltzaleen zuzendaritzak. Arratsaldean, berriz, urtero bezala Zarautzen egingo du eusko alderdi jeltzaleak urte politiko berriaren irekiera ekitaldia.
EH Bildu Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lortzeko prest dago, politika publikoak "aldatzeko" bada
Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua.
Mañuecok "koktel gaizto" bati egotzi dio Gaztela eta Leongo suteen larritasunaren errua
Bien bitartean, kolektiboak eta sindikatuak Gaztela eta Leongo Gorteen atarian bildu dira dimisioak eskatzeko eta operatiboaren baliabide falta salatzeko.
Dozenaka baso-suhiltzaile Gaztela eta Leongo Gorteen aurrean bildu dira Mañueco eta Quiñonesen dimisioak eskatzeko
"Mala gestión. ¡Quiñones dimisión!" (Kudeaketa txarra. Quiñones, dimititu!) lelopean, ehunka pertsonak dimisioa emateko eskatu diete Gaztela eta Leongo Juntako presidenteari, Ingurumen sailburuari eta Natura Ondare eta Baso Politikako zuzendari nagusiari.
25 urte bete dira ETAk Manuel Indiano, Zumarragako PPko zinegotzia, hil zuela
Atentatu horren ondorioz, PSE-EEk bere zinegotzi guztiak eskolta eramatera behartu zituen. Zumarragako bost zinegotzi sozialistek, ordea, uko egin zieten euren aktei. Hainbat urtez, Zumarragak ez zuen PSE-EEko eta PPko ordezkaririk izan.
"Eskuin muturrari eta olatu autoritarioari aurre egiteko" elkarlanean aritzeko konpromisoa hartu dute EH Bilduk eta Mas Madrilek
Bi alderdi politikoek bilera bat egin dute Bilbon, Arnaldo Otegi buru duen alderdiak Estatuko egoera politikoa ebaluatzeko egiten ari den bilera-sortaren barruan. Komunikatu bateratu batean, bi alderdiek "positibotzat eta konstruktibotzat" jo dute hitzordua, eta "Espainiako Estatuak bizi duen egoerari eta testuinguru globalari buruzko ikuspegia partekatzeko balio izan duela" zehaztu dute.
Marlaskaren esanetan, autonomiek ez zuten Estatuaren laguntza zalantzan jarri Feijook gehiago eskatu zuen arte
Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenak zeintzuk diren gogoratu du, eta PPko kideei "baloiak kanpora" botatzea leporatu die.
Lehendakariaren ustez, Estatukoa baino LGS "handiagoa" lortzeko moduan gaude, gizarte-eragileekin hitzartuta
Lehendakariaren ustez, adostasunerako "jarrera horretan" jarraitu behar da lanean, "oztopoak kenduz", "eragile sozialen aldetik" erresistentziak daudelako eta "gai horiek beti denbora" daramatela eta "landu egin behar direla" uste dutelako.
Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”
Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.