Mañuetako alkateak inskripzio frankista bat kentzeari uko egin izana aztertuko du Espainiako Gobernuaren ordezkariak

Francisco Javier Garcia herriko alkateak (PP) esan duenez, "nire borondatez ez dut kenduko", "ez du inor molestatzen" eta "bizitza osoa darama herrian".

La delegada del Gobierno español analizará la negativa del alcalde de Baños de Ebro a retirar un lema franquista

Mañuetako Udalaren eraikin bateko leiho baten ateburuan grabatutako inskripzio frankista. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Marisol Garmendiak, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak, datorren astean aztertuko du zein urrats emango diren Mañuetako udal eraikin batetik (Araba) inskripzio frankista bat kentzeko. Alkateak (PP) ez du inskripzio hori bere borondatez kendu nahi.

PSE-EEk "Jainkoagatik eta Espainiagatik eroriak" goiburu frankista kentzeko eskatu zion martxoan Mañuetako Udalari; izan ere, udal eraikin bateko leiho baten ateburuan grabatua dago, eta Gerra Zibilean hildako lau bizilagunen izen-abizenak ditu.

Ondoren, Espainiako Gobernuaren Arabako Ordezkariordetzak errekerimendu formal bat egin zion Udalari, Memoria Demokratikoaren Legea bete eta inskripzio hori ken zezan, baina ez da bete.

Horren aurrean, Francisco Javier Garcia herriko alkateak (PP) esan duenez, "nire borondatez ez dut kenduko", "ez du inor molestatzen" eta "bizitza osoa  darama herrian".

