Realizan pintadas en la sede de Vox de Vitoria

Han puesto pegatinas tapando el nombre del partido ultraderechista, escupitajos en el cartel, pintura tachando el mensaje "Afíliate", y un "Gora ETA" en el portal de acceso a la sede.
Sede de Vox en Vitoria. Foto: Vox
Euskaraz irakurri: Pintadak egin dituzte Gasteizko Voxen egoitzan
Agencias | EITB

Última actualización

La sede de Vox en Vitoria ha sido vandalizada esta madrugada con pegatinas tapando el nombre del partido, escupitajos en el cartel, pintura tachando el mensaje "Afíliate", y un "Gora ETA" en el portal de acceso a la sede.

Según ha informado esta formación ultraderechista, ha sido el presidente de Vox en Álava y también procurador en las Juntas Generales alavesas, Jonathan Romero, quien ha comprobado a primera hora de la mañana lo que, al parecer, ha sucedido esta madrugada, y quien a lo largo del día formalizará la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza.

"Vivimos rodeados de violencia contra nuestro partido, violencia cuando organizamos mesas informativas, cuando pretendemos hacer política en la calle, pero violencia también, y esto es especialmente grave, protagonizada por partidos que se dicen democráticos, que practican el Apartheid a Vox en las JJ. GG. de Álava y en el Parlamento Vasco, que jamás han condenado ni uno solo de los ataques que hemos sufrido", ha manifestado.

VOX Vitoria-Gasteiz Política

