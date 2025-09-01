BALANCE
Chivite: "En este Gobierno no ha habido corrupción ni mordidas"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Chivite: "Gobernu honetan ez da ustelkeriarik egon"
author image

EITB

Última actualización

En la comparecencia para hacer balance de los dos primeros años de legislatura, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que su Ejecutivo es un "Gobierno íntegro, transparente y con un alto compromiso con la ética". "Se acabó lo de poner en duda nuestra credibilidad sin pruebas”, ha dicho.

