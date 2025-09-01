BALANTZEA
Chivitek bere Gobernuaren jarduna "zuzena" eta "gardena" dela defendatu du

Legealdiko lehen bi urteen balantzea egiteko agerraldian, Maria Chivite Nafarroako presidenteak irmo defendatu du bere Exekutiboak egindako lana. "Gobernu zuzena, gardena eta etikarekin konpromiso handia duena". Hitzok erabili ditu, lantaldea defendatzeko. "Hemen ez dago ustelkeriarik". 

 

 

 

