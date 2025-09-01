Gobierno de España
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez aboga por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "que trascienda", y pide dejarlo "al margen de las disputas"

El presidente del Gobierno español ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado" para hacerle frente a la emergencia climática, y ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas".
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Larrialdi Klimatikoari aurre egiteko Estatu-ituna "eztabaidetatik kanpo" uzteko eskatu du Sanchezek
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado" para hacerle frente a la emergencia climática, y ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas". 

Pedro Sánchez Emergencia Climática Gobierno de España Política

Más noticias sobre política

Cargar más