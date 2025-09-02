Pradales inicia su ronda de contactos este viernes con PP y Sumar

El lehendakari Imanol Pradales iniciará este viernes, día 5, con PP y Sumar la ronda de contactos prevista con distintos partidos políticos vascos y las reuniones proseguirán el lunes, día 8, con el PSE-EE y el martes, día 9, con EH Bildu y el PNV .

La semana pasada el propio lehendakari anunció que iba a llevar a cabo una ronda de contactos con los partidos políticos vascos para hablar de cuestiones relativas a "la agenda vasca" de cara a abordar en los próximos meses.

En concreto, con este objetivo, ha trasladado a los diferentes portavoces parlamentarios un orden del día centrados en tres bloques: análisis del escenario político vasco y estatal; previsiones socioeconómicas y presupuestarias de 2026; y autogobierno vasco.

Las fechas las ha detallado, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo Maria Ubarretxena.