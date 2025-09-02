Reuniones con los partidos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales inicia su ronda de contactos este viernes con PP y Sumar

Asimismo, el lehendakari recibirá al PSE-EE el lunes, día 8, y a EH Bildu y PNV el martes, día 9, para hablar con todos ellos de cuestiones relativas a "la agenda vasca" de cara a abordar en los próximos meses.
Imanol Pradales
El lehendakari Imanol Pradales, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Pradalesek PPrekin eta Sumarrekin abiatuko du ostiral honetan bilera-sorta
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales iniciará este viernes, día 5, con PP y Sumar la ronda de contactos prevista con distintos partidos políticos vascos y las reuniones proseguirán el lunes, día 8, con el PSE-EE y el martes, día 9, con EH Bildu y el PNV.

La semana pasada el propio lehendakari anunció que iba a llevar a cabo una ronda de contactos con los partidos políticos vascos para hablar de cuestiones relativas a "la agenda vasca" de cara a abordar en los próximos meses.

En concreto, con este objetivo, ha trasladado a los diferentes portavoces parlamentarios un orden del día centrados en tres bloques: análisis del escenario político vasco y estatal; previsiones socioeconómicas y presupuestarias de 2026; y autogobierno vasco.

Las fechas las ha detallado, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo Maria Ubarretxena.

Pradales anuncia una ronda con partidos para analizar la situación política y económica, los presupuestos y el desarrollo del autogobierno
El Gobierno Vasco arranca hoy el curso político con la prioridad de la estabilidad, acuerdos y crecer en bienestar
Imanol Pradales Gobierno Vasco Partidos Políticos EAJ-PNV EH Bildu PSE EE Sumar PP Vasco Política

Más noticias sobre política

Cargar más