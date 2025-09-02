BILERA-SORTA

Pradalesek PPrekin eta Sumarrekin abiatuko du bilera-sorta, ostiral honetan

Astelehenean, hilak 8, PSE-EErekin batzartuko da lehendakaria, eta asteartean, hilak 9, EH Bildurekin eta EAJrekin. Hurrengo hilabeteetan lantzekoak diren "euskal agendak" dakartzan aferak izango dituzte mintzagai bilera horietan. 

Imanol Pradales
Imanol Pradales lehendakaria, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak PPrekin eta Sumarekin abiatuko du alderdi politikoekin egingo duen bilera-sorta, ostiralean. Astelehenean, hilak 8, PSE-EEren ordezkaria jasoko du, eta asteartean, hilak 9, EH Bildu eta EAJrenak.

Hurrengo hilabeteetan lantzekoak diren "euskal agendak" dakartzan aferei buruz mintzatzeko alderdi politikoekin bilera-sorta egingo zuela iragarri zuen lehendakariak berak joan den astean.

Batzar horietan jorratuko dituzten gai-zerrendak helarazi dizkiete legebiltzarkide bozeramaileei: EAEko eta Espainiako egoera politikoaren analisia, 2026rako aurrekontu eta iragarpen sozioekonomikoak eta euskal autogobernua.

Bilera-sortaren datak Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak eman ditu jakitera, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. 

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak EAJ EH Bildu PSE EE Sumar Euskadiko Alderdi Popularra Politika

