Imanol Pradales lehendakariak PPrekin eta Sumarekin abiatuko du alderdi politikoekin egingo duen bilera-sorta, ostiralean. Astelehenean, hilak 8, PSE-EEren ordezkaria jasoko du, eta asteartean, hilak 9, EH Bildu eta EAJrenak.
Hurrengo hilabeteetan lantzekoak diren "euskal agendak" dakartzan aferei buruz mintzatzeko alderdi politikoekin bilera-sorta egingo zuela iragarri zuen lehendakariak berak joan den astean.
Batzar horietan jorratuko dituzten gai-zerrendak helarazi dizkiete legebiltzarkide bozeramaileei: EAEko eta Espainiako egoera politikoaren analisia, 2026rako aurrekontu eta iragarpen sozioekonomikoak eta euskal autogobernua.
Bilera-sortaren datak Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak eman ditu jakitera, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.
Politikari buruzko albiste gehiago
Elkarrizketa lehendakariari, Euskadi Irratian
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.
Otegik azaldu du EAJren zuzendaritza berritzeak atzeratu duela Estatusaren negoziazioa, hein batean
EH Bilduren idazkari orokorraren arabera, "kosta" egingo da aurreko buruzagi jeltzaleekin zituzten zubiak eta konfiantza giroa berreskuratzea, baina ziurtatu du koalizioak ahal beste egingo duela negoziazioan aurrera egiteko.
Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da arratsaldean, Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.
Pedro Sanchezek ukatu egin du PSOEn egiturazko ustelkeria dagoela, eta onartu du 'Koldo auzia'ren ostean dimisioa ematea pentsatu zuela
Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela"; hala ere, ohartarazi du "epaile batzuek ez" dutela horrela jardun.
Esparza (UPN): "Valtierrako alkateak bere izenean hitz egiten du"
Nafarroako Parlamentuko UPNren bozeramaileak argitu du haren hitzak ez direla inoren kargura ez dauden adingabeei buruz alderdiak duen jarreraren adierazgarri.
Larrialdi Klimatikoari aurre egiteko Estatu-ituna "eztabaidetatik kanpo" uzteko eskatu du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri duenez, Estatu-ituna abiatzeko "bide-orria" onartuko dute astearte honetako Ministroen Kontseiluan. Horren harira, ituna "borroka alderdikoietatik kanpo" uzteko eskatu du.
Chivitek bere Gobernuaren jarduna "zuzena" eta "gardena" dela defendatu du
Legealdiko lehen bi urteen balantzea egiteko agerraldian, Maria Chivite Nafarroako presidenteak irmo defendatu du bere Exekutiboak egindako lana. "Gobernu zuzena, gardena eta etikarekin konpromiso handia duena". Hitzok erabili ditu, lantaldea defendatzeko. "Hemen ez dago ustelkeriarik".
Estebanek ez du baztertu urtea amaitu aurretik estatus berriari buruzko akordioa lortzea
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Aitor Esteban EAJren presidenteak aurreratu du "pausoren bat" eman daitekeela estatus berriari buruzko negoziazioan 2025. urtea amaitu baino lehen. Halere, aitortu du hurrengo hilabeteetan erritmoa "dezente bizkortu" beharko dutela, ezer lortu nahi bada.
Pedro Sanchezek gaur emango dio hasiera urte politikoari, aldaketa klimatikoa ardatz izango duen bilera batekin
Ekitaldia eguerdian izango da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan, eta helburua akordio bat bultzatzea da, suteei, beroaldiei eta klima-aldaketak eragindako gainerako erronkei erantzun koordinatu eta iraunkorra emateko.