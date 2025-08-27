Ostegunean ekingo dio kurtso-politiko berriari Jaurlaritzak, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bilduko dira Donostiako Miramar Jauregian, denboraldiko lehen bilera egiteko. Besteak beste, AEBtako arantzelek, transferentziek edota etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa datozen hilabeteetan.
Ikasturte politiko berria ostegun honetan hasiko da Eusko Jaurlaritzako sailburuentzat. Ohikoa bihurtu denez, lehen Gobernu Kontseilua Donostiako Miramar jauregian egingo dute, Imanol Pradales lehendakaria buru dutela. Helburu nagusien artean egonkortasunari eustea, eta lankidetza eta akordioak sustatzea jarri dituzte.
Duela egun batzuk hainbat gogoeta argitaratu zituen lehendakariak Linkedin sare sozialean duen profilean. Bertan adierazi zuen, besteak beste, “Euskadi herri gisa eta ongizatean hazten jarraitzeko ilusioarekin” lan egingo dutela, “kalitatezko enplegua, segurtasuna, etxebizitzarako sarbidea eta zerbitzu publikoak indartzea” helburu hartuta.
“Eredugarritasunean oinarritutako kultura politikoaz” ere aritu izan da sarritan. Duela urte bat, “politikaren ariketa eredugarrirako” dekalogoa eman zuen ezagutzera, eta Eusko Legebiltzarrean "kalitate demokratikoa" hobetzeko ponentzia bat bultzatu du. Aldi berean, Gardentasunaren Legea onartzea bultzatu nahi da.
Pradales behin baino gehiagotan agertu izan da kezkatuta Estatuko “krispazio politikoagatik” eta autoritarismoak eta muturreko mugimendu politikoek Europan duten gorakadagatik. Bere ustez ordea, Jaurlaritza “prest” dago “ziurgabetasunean nabigatzeko” eta “indargune guztiak Euskadiren zerbitzura hedatzeko” asmoa agertu du.
Sailburuen osteguneko bilera 10:00etan hasiko da. Ondoren, Gobernuak hurrengo hilabeteetan izango dituen helburuen berri emango du lehendakariak hedabideen aurrean.
TRANSFERENTZIAK
Gai nagusienetakoa Gernikako Estatutua osatzeko falta diren eskumenen eskualdaketa amaitzea izango da. Ildo horretan, Jaurlaritzak “ekimena hartzen” jarraituko du eta, Pradalesek, Pedro Sanchezekin uztailean bildu ondoren, ziurtatu zuenez, eskumen horiei buruzko dokumentazioa bidaliko dio Estatuko Gobernuari.
Lehendakariak arreta eman zion Sanchezen Gobernuari: eskualdatzeetan aurrera egin dela onartu arren, adostuta betetzeko ez dela nahikoa adierazi zuen. 2025a amaitu baino lehen aldebiko batzordearen beste bilera bat egitea aurreikusten da.
Izan ere, Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketaren transferentzian aurrera egin ondoren, langabeziagatiko prestazioa eta hori amaitu ondorengo subsidioa erabakitzeke daude. Gai horiek Estatuko Gobernuan Sumarrek duen zatiaren menpe daude.
Orain arte adostutakoaren arabera, kotizaziopekoak ez diren lau prestazio (hiru familia-prestazio eta jaiotzagatiko sorospen berezia) Euskadiren esku geldituko dira, baita eskola-aseguruaren prestazio ekonomikoak kudeatzea ere.
Aireportu-azpiegituren azpibatzorde bat sortzea da falta den zereginetako bat. Batzorde horrek aztertu beharko ditu nola bideratu daitekeen Euskadin dauden interes orokorreko aireportuen kudeaketan, konektibitatean eta lehiakortasunean Jaurlaritzaren parte hartzea. Horretarako konpromisoa uztailean hartu zen.
MUGA-ZERGAK
Eusko Jaurlaritzak esku artean duen beste gaietako bat da AEBk eta EBk uztailaren amaieran adostutako muga-zergek hemen izango duten eragin ekonomikoa sakon aztertzea. Akordio horrek 400 milioi euroko gainkostua ekar liezaieke euskal esportazioei.
Industria Saila irailean hasiko da sektoreko enpresekin bilerak egiten, apirilean iragarri ziren 2.150 milioi euroko laguntzez gainera, bestelakorik aktibatu behar ote den jakiteko.
Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du Euskadiko industria-sarea defendatuko duela eta muga-zergen eragina jasan duten sektoreei lagunduko diela. Besteak bestek, altzairuari eta aluminioari % 50 zergak ezartzeak eragin handia du siderurgian.
BASQUE SEGURTASUN FOROA
Osasun Itunak laugarren eta azken fasean aurrera jarraituko duen bitartean, kurtso politiko berri honetan joan zen ekainean aurkeztu zuten Basque Segurtasun Foroak hartuko du protagonismoa.
Foro hau segurtasun integralari buruzko partaidetza-prozesu bat izango da eta urte beteren ondoren, diagnostiko partekatu batekin amaituko dela espero da. Hiru lurralde historikoetan eta 24 eskualdeetan 31 saio egitea aurreikusten dute.
Izan ere, azken aldian gora egin du segurtasunari buruzko herritarren kezkak. Etxebizitza da, gaur gaurkoz, herritarren kezka nagusia eta osasunak, aldiz, behera egin du zerrendan.
ETXEBIZITZA
Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak hilabete honetan hasiko du babes ofizialeko etxebizitza gisa deskalifikatutako 1.000 etxebizitza berreskuratzeko prozesua. Erabaki hori "estrategikotzat" jotzen du, eta Euskadiko etxebizitza-parke babestua indartzea ahalbidetuko du. Aldi berean, 20 milioi euro inguru jasoko dira, eta horiek alokairu-erregimeneko etxebizitza publiko berria eraikitzeko erabiliko dira.
Etxebizitza-merkatuak bizi duen tentsioaren aurrean "premiazko" neurria da.
Azkenik, funtsezkoa izango da Eusko Jaurlaritzaren hurrengo urterako aurrekontu-proiektua. EAJk eta PSE-EEk Legebiltzarrean gehiengoa dutenez, onartzea bermatuta dago.
EUSKO LEGEBILTZARRA
Eusko Legebiltzarrean irailaren 18an hasiko da kurtso politikoa, orduan egingo baita politika orokorreko osoko-bilkura, lehena Imanol Pradalesentzat, lehendakari gisa.
Datozen hilabeteetan arreta berezia jarriko da EAJk enplegu publikorako sarbidean euskararen ezagutza bermatzeko egin duen lege proposamenean eta EH Bilduk euskararen ezagutza modu orokorrean eskatzeko egin duenean.
Horrez gainera, EAJ, EH Bildu eta PSE-EE autogobernuaren estatus berriari edo Estatutuaren itunaren erreformari buruz hizketan ari dira, eta ikusi beharko da elkarrizketa horiek zer ematen duten.
Euskadi nazio gisa onartzearen inguruan adostasuna dagoela ematen du, baina erabakitzeko eskubidea “marra gorria” da sozialistentzat.
