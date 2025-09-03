El BOPV publica el decreto de cese de Miren Dobaran como directora de Arkaute
La hasta ahora directora de la academia de Arkaute, Miren Dobaran, ha cesado en el cargo como estaba anunciado hace un mes, sin que por el momento el Departamento de Seguridad haya comunicado quién la sustituirá.
Dobaran y la 'número dos' de la academia, la directora de Administración y SDervicios, Amaya Angulo, anunciaron hace un mes su intención de dejar sus puestos.
El Boletín Oficial del País Vasco publica este miércoles los decretos de cese de ambas, a petición propia, con efectos desde el pasado domingo.
Aunque la sustitución de Dobaran todavía está en el aire, sí se ha hecho efectivo el nombramiento de la sustituta de Angulo. Olga Fernandino, que ya trabajaba en el Departamento de Seguridad, es desde este lunes la nueva directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.
Dobaran y Angulo llevaban en el cargo cerca de un año, periodo en el que su trabajo se ha centrado en convertir Arkaute en un referente para poder ofrecer a los alumnos una formación de excelencia.
