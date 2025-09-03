Miren Dobaran Arkautiko zuzendaria kargugabetzeko dekretua argitaratu du EHAAk
Horrekin batera, Amaya Angulo Administrazio eta Zerbitzuetako zuzendaria kargugabetzeko dekretua ere argitaratu du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak. Biek kargua uzteko asmoa adierazi zuten duela hilabete. Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ez du oraindik jakitera eman nork ordezkatuko duen Dobaran.
Duela hilabete, karguak uzteko asmoa iragarri zuten Dobaranek eta akademiako bigarrenak, Amaya Angulo Administrazio eta Zerbitzu zuzendariak. Biak kargugabetzeko dekretuak igandean sartu ziren indarrean, eta asteazken honetan argitaratu ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak.
Dobaranen ordezkapena oraindik jakiteko dagoen arren, Anguloren ordezkoa izendatu dute dagoeneko: Segurtasun Sailean lanean zebilen Olga Fernandino.
Dobaranek eta Angulok ia urtebete zeramaten karguan, eta hilabete horietan akademia "erreferente" bihurtzeko helburuz lanean izan direla adierazi dute biek.
De Andresek esan du EAJ PSOEren "menpeko" alderdia dela, eta ez duela beste aukerarik babestuko
Euskadiko PPren presidenteak datorren ostiralean lehendakariarekin egingo duen bilera izan du hizpide Radio Euskadin. Euskadiko eta Estatuko agertoki politikoaz hitz egiteko bilduko dira, eta azpimarratu du jendaurrean esaten duen "gauza bera" esango diola.
Pradales: "CAFek hartuko duen erabakia errespetatuko dugu, Jerusalemgo tranbia eraikitzeko kontratuarekin jarraitzea ala etetea izan"
Lan-urte politikoa hasi berritan Euskadi Irratian egindako lehen elkarrizketan lehendakariak adierazi duenez, "sarraskia ikusita, egia da hori ere kontuan hartu behar dela, baina ahaztu gabe kontratua duela sei urte sinatu zela".
Israelen "basakeriei" Europak "erantzun bateratu bat" ematea eskatu du lehendakariak
Lan-urte politikoa hasi berritan, asmoen eta helburuen errepasoa egin du Imanol Pradales lehendakariak, Euskadi Irratian: autogobernua, egoera ekonomikoa, migrazioa zein nazioarteko egoera aztertu ditu, luze-zabal.
Ikusi berriro Imanol Pradales lehendakariari Euskadi Irratian egindako elkarrizketa
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.
Albiste izango dira: lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian, Vuelta Bizkaian eta AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Illak eta Puigdemontek bilera egin dute Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidenteak eta Carles Puigdemont Juntsen buru eta presidente ohiak bilera egin dute Bruselan, Kataluniako Gobernuak EBn duen Ordezkaritzan. Bien arteko lehen bilera izan da Auzitegi Konstituzionalak Amnistia Legeari oniritzia eman zionetik (Puigdemonti ez diote oraindik ezarri), Illak kargua hartu eta urtebetera. "Normaltasun instituzionalaren" barruan kokatu dute bilera.
Pradalesek PPrekin eta Sumarrekin abiatuko du bilera-sorta, ostiral honetan
Astelehenean, hilak 8, PSE-EErekin batzartuko da lehendakaria, eta asteartean, hilak 9, EH Bildurekin eta EAJrekin. Hurrengo hilabeteetan lantzekoak diren "euskal agendak" dakartzan aferak izango dituzte mintzagai bilera horietan.
Otegik azaldu du EAJren zuzendaritza berritzeak atzeratu duela Estatusaren negoziazioa, hein batean
EH Bilduren koordinatzaile nagusiaren arabera, "kosta" egingo da aurreko buruzagi jeltzaleekin zituzten zubiak eta konfiantza giroa berreskuratzea, baina ziurtatu du koalizioak ahal beste egingo duela negoziazioan aurrera egiteko.
Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da arratsaldean, Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.