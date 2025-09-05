El movimiento BDZ acusa a Pradales de "faltar a la verdad" en la legalidad del proyecto de CAF en Jerusalén
El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones de Euskal Herria ha denunciado que el tren ligero vulnera resoluciones internacionales y exige retirar ayudas públicas a la empresa guipuzcoana.
El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones de Euskal Herria (BDZ Mugimendua) ha acusado al lehendakari Imanol Pradales de "mentir" sobre la legalidad del proyecto de tren ligero en Jerusalén de CAF. La plataforma sostiene que la infraestructura es ilegal según el Derecho Internacional.
En un comunicado, BDZ ha asegurado que el proyecto nunca ha sido legal y que ya en 2019 era cuestionado.
Según la plataforma, Pradales admitió que el proyecto es "cuestionable" desde el punto de vista ético. Sin embargo, consideran que falta a la verdad cuando afirma que en algún momento fue legal.
Por tanto, el movimiento ha pedido al Gobierno Vasco que actúe de manera ética y retire toda ayuda pública a CAF. Recalcan que la colaboración con el "régimen colonial israelí" es, además de poco ética, "ilegal a todas luces".
El colectivo ha citado a la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien en un informe calificó el proyecto como parte de la "economía de la ocupación". Además, añaden que la línea conecta colonias ilegales en Jerusalén Este con el centro de la ciudad.
BDZ ha insistido en que el tren vulnera la resolución 242 de Naciones Unidas, que reconoce los territorios palestinos ocupados.
Más noticias sobre política
Jauregi destaca la "importancia" de los centros tecnológicos vascos en el desarrollo industrial de Euskadi
El consejero ha reiterado la importancia que tienen para el futuro próximo la fabricación inteligente, las energías renovables, la movilidad sostenible o la inteligencia artificial.
Sumar dice a Pradales que el régimen económico de la Seguridad Social debe transferirse "con garantías y sin correr"
El parlamentario Jon Hernández se ha desmarcado de las posiciones del Ejecutivo respecto a la vivienda, la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático. "Coincidimos en las prioridades, pero no en cómo se abordan", ha explicado.
De Andrés acusa al PNV de "hostilidad" y pide a Pradales que no reclame competencias exclusivas del Estado
El presidente del PP vasco ha reprochado al lehendakari su "acercamiento a la izquierda abertzale", advierte del "avance de la radicalidad" en Euskadi y cuestiona las críticas de Aitor Esteban.
El fiscal general, en el Supremo: "Estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad"
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del CGPJ le habían pedido que no asistiera a este acto de apertura del año judicial, por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.
Andoni Ortuzar se incorpora como asesor externo a la consultora PwC
El expresidente del PNV asesorará en comunicación y asuntos públicos a una de las grandes firmas internacionales del sector.
Polémica en la apertura del Año Judicial por la presencia de García Ortiz y la ausencia de Feijóo
Las asociaciones consideran "insólita" la presencia del fiscal general, procesado por el Tribunal Supremo, y el líder del PP ha anunciado que no acudirá al acto de hoy viernes "para no avalar un choque institucional frente al rey".
Otxandiano: "La ciudadanía ha aprovechado la protesta civil para alzar la voz, y hay que estar orgullosos"
Pello Otxandiano, parlamentario de EH Bildu, ha destacado en una entrevista en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia que la protesta ciudadana en Bilbao es un resquicio para la esperanza.
El lehendakari recibe a PP y Sumar en el inicio de la ronda de contactos
El objetivo de estos encuestros es tratar los temas de la agenda vasca de los próximos meses con los partidos del Parlamento Vasco. A primera hora ha recibido a Javier de Andrés y, poco después, a Jon Hernández.
Albares afirma que es partidario de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta ciclista
El ministro español de Asuntos Exteriores ha puesto como ejemplo la expulsión de Rusia de competiciones deportivas por la invasión en Ucrania.