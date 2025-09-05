Palestina
CAFen Jerusalemgo proiektuaren legezkotasunaren aurrean "egiari huts egitea" leporatu dio Pradalesi BDZ mugimenduak

Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak mugimenduak salatu duenez, tren arinak nazioarteko ebazpenak urratzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako laguntza publikoak eteteko eskatu du.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak (BDZ) mugimenduak CAFen Jerusalemgo tren arinaren proiektuaren legezkotasunaren inguruan "gezurretan" aritzea leporatu dio Imanol Pradales lehendakariari.

BDZk ohar batean adierazi duenez, proiektua ez da inoiz legezkoa izan, eta 2019an jarri zuten lehen aldiz zalantzan.

Horren arabera, Pradalesek onartu du proiektu "zalantzagarria" dela etikaren ikuspuntutik, baina "egiari huts egiten dio" noizbait legezkoa izan zela esaten duenean.

Beraz, BDZk laguntza publiko oro eteteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, modu etikoan jokatzeko. "Israelgo erregimen kolonialarekin" lankidetzan aritzea, etika gutxikoa izateaz gain, "legez kanpokoa da argi eta garbi", erantsi dute.

BDZren hitzetan, Francesca Albanese NBEko kideak txosten batean jaso zuen proiektu hori "okupazioaren ekonomiaren" eragilea dela. Horrekin batera, tren lineak Jerusalem ekialdeko legez kanpoko koloniak hiriaren erdigunearekin lotzen dituela nabarmendu du.

BDZk berretsi duenez, trenak urratu egiten du Nazio Batuen 242. ebazpena, okupatutako lurralde palestinarrak aitortzen dituena.

Pradales: "CAFek Israelekin duen kontratuari buruz hartzen duen erabakia errespetatuko dugu"
Palestina Jerusalem Politika Israel Garraio publikoa Eusko Jaurlaritza Ekialde Hurbila Euskal Autonomia Erkidegoa Imanol Pradales Munduko albisteak Gazako Zerrenda

