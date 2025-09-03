Entrevista en Euskadi Irratia
Pradales: "Respetaremos la decisión que tome CAF sobre su contrato con Israel"

Lan-urte politikoa hasi berritan Euskadi Irratian eskainitako lehen elkarrizketan lehendakariak adierazi duenez, "bizi garen sarraskia ikusita, egia da hori ere kontuan hartu behar dela, baina ahaztu gabe kontratua duela sei urte sinatu zela".
Euskaraz irakurri: Pradales: "CAFek hartuko duen erabakia errespetatuko dugu, Jerusalemgo tranbia eraikitzeko kontratuarekin jarraitzea ala etetea"
Entrevistado en Euskadi Irratia en su primera entrevista del nuevo curso político, el lehendakari ha asegurado que respetará la decisión de CAF sobre el contrato para construir el tranvía de Jerusalén, "sea continuar o cortar", aunque ha añadido que "no es una cuestión sencilla".

