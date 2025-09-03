EUSKADI IRRATIA
El lehendakari considera "comprensibles" las protestas contra Israel en La Vuelta, pero pide respetar "la seguridad" de los participantes

El lehendakari, Imanol Pradales, ha concedido este miércoles a Euskadi Irratia su primera entrevista del curso político. El autogobierno, la situación económica, la migración o el panorama internacional han sido algunos de los asuntos que ha abordado, respondiendo a preguntas del periodista Iñaki Guridi. 

Euskaraz irakurri: Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian, irailak 3
imanol pradales ajuria enea efe
Brussels (Belgium), 02/09/2025.- Catalan regional President Salvador Illa (L) meets with former President of the Generalitat Carles Puigdemont (R) at the Government Delegation to the European Union in Brussels, Belgium, 02 September 2025. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Illa y Puigdemont se ven las caras en Bruselas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresident, Carles Puigdemont, han mantenido una reunión en la Delegación del Govern ante la UE, en Bruselas. Se trata del primer encuentro entre ambos tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, aún no aplicada sobre Puigdemont, un año después de que Illa asumiera el cargo y como muestra de “normalidad institucional”.
