Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia

imanol pradales ajuria enea efe
Euskaraz irakurri: Zuzenean lehendakariari egindako elkarrizketa Euskadi Irratian

Entrevista al lehendakari Imanol Pradales en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, de la mano de Iñaki Guridi.
Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

