Elkarrizketa lehendakariari, Euskadi Irratian

imanol pradales ajuria enea efe
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

