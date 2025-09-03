Lehendakariak "ulergarritzat" jo ditu Israelen kontrako protestak Vueltan, baina parte-hartzaileen "segurtasuna" errespetatzea eskatu du
Lan urte politikoa hasi berritan, bere asmoen eta helburuen errepasoa egin du Imanol Pradales lehendakariak, Euskadi Irratian: autogobernua, egoera ekonomikoa, migrazioa zein nazioarteko egoera aztertu ditu, luze-zabal.
Arloz arlo, Eusko Jaurlaritzak datorren lan urte politikoan eskuartean dituen asmoak xehetu ditu Imanol Pradales lehendakariak, goizean Euskadi Irratian egindako elkarrizketan: Palestinako egoera, etzi alderdiekin abiatuko duen erronda, autogobernua, estatus berria, Espainiako Gobernua, migrazioa, pentsiodunak eta egoera ekonomikoa izan ditu hizpide, Iñaki Guridi kazetariak egindako galderetatik abiatuta.
Palestina
Aktualitateak hala eskatuta, Vuelta txirrindulari proba dela eta, gaur Bizkaian Israelen kontra deitutako protesten inguruko iritzia emanez hasi du berriketaldia. Palestinan gertatzen ari den “basakeriaren” aurrean “protesta egitea ulergarria” dela deritzo, baina “segurtasunaren ikuspuntutik” parte-hartzaileen lana “errespetatu” egin behar dela uste du. Nolanahi ere, ez du uste halako ekimenek “onura handirik” ekarriko dutenik, “gertatzen ari denari buruzko eragina nazioarte mailan” planteatzearen aldekoa baita.
Europa mailan “ahots bakarra eta propioa” falta dela esan du, “batasunetik” erantzutea. Zentzu horretan, Israelekin merkataritza-harremanak eteteari buruz galdetuta, honakoa erantzun du: “Europak hartutako erabakia bada, ondo deritzot, baina batasunetik egin behar da. Bestela, hankamotz geratuko da”.
Eta horrekin lotuta, CAF Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiaz aritu da —Eusko Jaurlaritzak % 3ko parte-hartzea du enpresa horretan —. Azpimarratu du 2019an izenpetu zuela CAFek kontratua Israelgo Gobernuarekin, “orduko nazioarteko araudi guztiak errespetatuz”, eta hori argituta, “egungo testuinguruak gogoeta etikoa” eskatzen duela ere aitortu. Aditzera eman du Beasaingo enpresa bere “gogoeta” egiten ari dela, eta Jaurlaritzak hartutako erabakia errespetatuko duela azaldu du. “Kontu delikatua eta konplexua da. Ez da zuria edo beltza”.
Alderdiekin, bilera-erronda
Etzi alderdiekin abiatuko duen bilera-sortari buruz, berriz, berretsi du Jaurlaritzak hainbat erronken aurrean duen “posizioa partekatzeko” deitu dituela alderdiak, eta “hortik aurrera, aukera badago zenbait gaitan sakontzeko, ba ongietorri, eta ez badago biderik horretarako, bakoitzak, gutxienez, bere jarrerak definitzeko balioko du”.
Gogora ekarri du hil honetan Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorreko bilkura. “Han dugu aukera eztabaida politikoa patxadaz egiteko”.
Autogobernua eta estatus berria
Iraila hilabete erabakigarria izango da autogobernuaren inguruan Espainiako Gobernuak zein jarrera duen ikusteko. Hala iritzi dio lehendakariak. Ziurtatu du Jaurlaritzak “etxeko-lanak eginda” dituela, eta orain, Madrilen borondatea zenbaterainokoa den jakitea falta dela.
Legealdi hasieran hitzartutakoa betetzea espero du Pradalesek, eta ez du “beste agertokirik kontenplatzen”. “Espero dudan bakarra da keinu politiko garrantzitsua irailean, eta hori hala izan dadin presioa egingo dugu, eskura ditugun tresna guztien bidez”, erantsi du.
Jakinarazi duenez, datozen asteotan Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak hainbat hitzordu ditu Espainiako Gobernuko ministerio ezberdinekin.
Estatus berriaren inguruko negoziazioaren harira, “berri ona” dela esan du elkarrizketak berriro martxan jartzea. Akordioa lortzeko aukera ikusten du. “Ikusiko da urte amaierarako ixten den edo ez. Garrantzitsua da prozesua ondo egitea eta edukietan asmatzea, Gernikako Estatutuaren garapenean gertatutakoa etorkizunean errepika ez dadin”.
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.
