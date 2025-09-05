DESARROLLO ECONÓMICO
Jauregi destaca la "importancia" de los centros tecnológicos vascos en el desarrollo industrial de Euskadi
Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ha destacado la "importancia" de los centros tecnológicos vascos con el desarrollo industrial de Euskadi.
El consejero ha mantenido este viernes una reunión con Jesús Valero, director general del centro de investigación Tecnalia, en su sede en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, en San Sebastián.
Allí Jauregi ha destacado que las "iniciativas de gran impacto que están impulsando los centros tecnológicos vascos van a jugar un papel fundamental en el desarrollo industrial de Euskadi durante los próximos años".
En este sentido, ha subrayado la labor de Tecnalia "por su compromiso con el desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país" y ha reiterado "la importancia que tiene para las empresas de Euskadi, especialmente para las pymes, el altísimo porcentaje de transferencia tecnológica procedente de Tecnalia", porque "la I+D+i se convierte en garantía de futuro económico cuando se pone al servicio de tejido productivo y genera empleo de calidad, como es el caso".
También ha puesto en valor "la relevancia de este centro tecnológico en áreas clave para el futuro de Euskadi como la fabricación inteligente, las energías renovables, la movilidad sostenible o la inteligencia artificial, donde Tecnalia es referente".
Tras el encuentro se ha efectuado una visita al Laboratorio de Hidrógeno. Actualmente Tecnalia cuenta con una plantilla de más de 1520 personas, de las cuales 315 son doctores y doctoras, sumando 137 millones de euros en ingresos en el pasado ejercicio.
