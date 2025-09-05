Gorde
GARAPEN EKONOMIKOA

Euskal zentro teknologikoek Euskadiko garapen industrialean duten "garrantzia" azpimarratu du Jauregik

Sailburuak berretsi du etorkizun hurbilean garrantzi handia dutela fabrikazio adimendunak, energia berriztagarriek, mugikortasun jasangarriak edota adimen artifizialak.

(Foto de ARCHIVO) El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi Letemendia , a su llegada a la toma de posesión de su cargo en el Gobierno Vasco, en Ajuria Enea, a 25 de junio de 2024, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Los 15 consejeros del nuevo Gobierno Vasco toman posesión de sus cargos en un acto presidido por el presidente, Imanol Pradales. El lehendakari, lee los decretos de nombramiento de todas las personas que componen el nuevo gobierno. Iñaki Berasaluce / Europa Press 25 JUNIO 2024;GOBIERNO VASCO 25 JUNIO 2024;IMANOL PRADALES;PLENO;GOBIERNO 25/6/2024

Mikel Jauregi, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburua. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal zentro teknologikoek Euskadiko industria garatzeko duten "garrantzia" azpimarratu du Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak.

Ostiral honetan bilera izan du Jesus Valero Tecnalia ikerketa-zentroko zuzendari nagusiarekin, Gipuzkoako Parke Teknologikoan duen egoitzan, Donostian. 

Bertan, Jauregik nabarmendu du  "euskal zentro teknologikoak bultzatzen ari diren eragin handiko ekimenek" berebiziko garrantzia izango dutela datozen urteetan Euskadiren industria garatzeko.

Ildo horretatik, Tecnaliaren lana azpimarratu du, "gure herriaren garapen teknologiko eta industrialarekin duen konpromisoagatik", eta berretsi du "Euskadiko enpresentzat duen garrantzia, batez ere enpresa txiki eta ertainentzat". Jauregiren arabera, "I+G+B etorkizun ekonomikoaren berme bihurtzen da produkzio-sarearen zerbitzura jartzen denean eta kalitatezko enplegua sortzen duenean, kasu honetan bezala".

Era berean, Euskadiren etorkizunerako "funtsezkoak" diren arloetan zentro teknologiko honek duen garrantzia nabarmendu du, hala nola "fabrikazio adimendunean, energia berriztagarrietan, mugikortasun iraunkorrean edo adimen artifizialean, non Tecnalia erreferentzia den".

Bileraren ondoren, Hidrogeno Laborategia bisitatu dute. Gaur egun, Tecnaliak 1.520 langile baino gehiago ditu, eta horietatik 315 doktoreak dira. Iaz 137 milioi euroko diru-sarrerak izan zituen.

Politika Alderdi Politikoak Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Teknologia Enpresaburuak

