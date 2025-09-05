GARAPEN EKONOMIKOA
Euskal zentro teknologikoek Euskadiko garapen industrialean duten "garrantzia" azpimarratu du Jauregik
Sailburuak berretsi du etorkizun hurbilean garrantzi handia dutela fabrikazio adimendunak, energia berriztagarriek, mugikortasun jasangarriak edota adimen artifizialak.
Euskal zentro teknologikoek Euskadiko industria garatzeko duten "garrantzia" azpimarratu du Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak.
Ostiral honetan bilera izan du Jesus Valero Tecnalia ikerketa-zentroko zuzendari nagusiarekin, Gipuzkoako Parke Teknologikoan duen egoitzan, Donostian.
Bertan, Jauregik nabarmendu du "euskal zentro teknologikoak bultzatzen ari diren eragin handiko ekimenek" berebiziko garrantzia izango dutela datozen urteetan Euskadiren industria garatzeko.
Ildo horretatik, Tecnaliaren lana azpimarratu du, "gure herriaren garapen teknologiko eta industrialarekin duen konpromisoagatik", eta berretsi du "Euskadiko enpresentzat duen garrantzia, batez ere enpresa txiki eta ertainentzat". Jauregiren arabera, "I+G+B etorkizun ekonomikoaren berme bihurtzen da produkzio-sarearen zerbitzura jartzen denean eta kalitatezko enplegua sortzen duenean, kasu honetan bezala".
Era berean, Euskadiren etorkizunerako "funtsezkoak" diren arloetan zentro teknologiko honek duen garrantzia nabarmendu du, hala nola "fabrikazio adimendunean, energia berriztagarrietan, mugikortasun iraunkorrean edo adimen artifizialean, non Tecnalia erreferentzia den".
Bileraren ondoren, Hidrogeno Laborategia bisitatu dute. Gaur egun, Tecnaliak 1.520 langile baino gehiago ditu, eta horietatik 315 doktoreak dira. Iaz 137 milioi euroko diru-sarrerak izan zituen.
Politikari buruzko albiste gehiago
CAFen Jerusalemgo proiektuaren legezkotasunaren aurrean "egiari huts egitea" leporatu dio Pradalesi BDZ mugimenduak
Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak mugimenduak salatu duenez, tren arinak nazioarteko ebazpenak urratzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako laguntza publikoak eteteko eskatu du.
Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa "bermeekin eta korrika egin gabe" transferitu behar dela esan dio Sumarrek Pradalesi
Etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta klima-aldaketaren aurkako borroka izan ditu hizpide Jon Hernandez legebiltzarkideak. "Bat gatoz lehentasunetan, baina ez nola ekin", azaldu du.
De Andresek popularrekiko "etsaitasuna" egotzi dio EAJri, eta Estatuaren eskumen esklusiborik ez eskatzeko eskatu dio
Euskadiko PPko presidenteak "ezker abertzalera hurbiltzea" leporatu dio lehendakariari, Euskadin "erradikaltasunaren gorakada" izaten ari dela ohartarazi du eta aurre egin die Aitor Estebanen kritikei.
Fiskal nagusia, Gorenean: "Justizian eta egian sinesten dudalako nago hemen"
Epaileen eta fiskalen elkarte nagusiek eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kide batzuek ekitaldi horretara ez joateko eskatu zioten, sekretuak ezagutarazteko delitu batengatik auzipetua dagoelako, epaiketaren atarian.
Andoni Ortuzar kanpo-aholkulari gisa arituko da PwC aholkularitza-enpresan
EAJko presidente ohiak komunikazio eta gai publikoetan aholkularitza lanetan jardungo du sektoreko nazioarteko enpresa handienetako batean.
Otxandiano: “Herritarrek protesta zibila baliatu dute ahotsa altxatzeko, eta harro egon behar gara”
Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkidea Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan izan da, eta Bilbon herritarrek egindako protesta "itxaropenerako zirrikitu bat" dela azpimarratu du.
PP eta Sumar hartu ditu gaur lehendakariak, bilera-sorta hasteko
Euskal agendako gaiak Legebiltzarreko alderdiekin aztertu nahi ditu Imanol Pradalesek. Goizeko lehen orduan, Javier De Andresekin bildu da, eta, ondoren, Jon Hernandez hartu du.
Talde israeldarra Vueltatik kanporatzearen aldekoa dela esan du Albaresek
Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Espainiako Atzerri ministroak.
Auzitegi Nazionalak Nafarroako Parlamentuari 'Koldo auzia'-ri buruzko informazioa ukatu dio, "izaera erreserbatua" duelako
Ismael Moreno epaileak azpimarratu duenez, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, "sumarioko eginbideak isilpekoak izango dira eta ez dira publikoak izango ahozko epaiketa hasi arte".