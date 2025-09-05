ENTREVISTA
Otxandiano: "La ciudadanía ha aprovechado la protesta civil para alzar la voz, y hay que estar orgullosos"

Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkidea Euskadi Irratiko ‘Faktoria’ irratsaioan izan da, eta Bilbon herritarrek egindako protesta itxaropenerako zirrikitu bat dela azpimarratu du.
Euskaraz irakurri: Otxandiano: "Israelek Palestinan egiten duena gaitzesten dugu"
Pello Otxandiano, parlamentario de EH Bildu, ha destacado en una entrevista en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia que la protesta ciudadana en Bilbao es un resquicio para la esperanza.

Pello Otxandiano EH Bildu Partidos Políticos Derechos humanos Franja de Gaza Palestina Israel Política

