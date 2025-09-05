ELKARRIZKETA
Otxandiano: “Herritarrek protesta zibila baliatu dute ahotsa altxatzeko, eta harro egon behar gara”

Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkidea Euskadi Irratiko ‘Faktoria’ irratsaioan izan da, eta Bilbon herritarrek egindako protesta itxaropenerako zirrikitu bat dela azpimarratu du.
