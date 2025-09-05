Otxandiano: “Herritarrek protesta zibila baliatu dute ahotsa altxatzeko, eta harro egon behar gara”
Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkidea Euskadi Irratiko ‘Faktoria’ irratsaioan izan da, eta Bilbon herritarrek egindako protesta itxaropenerako zirrikitu bat dela azpimarratu du.
PP eta Sumar hartuko ditu gaur lehendakariak, bilera-sorta hasteko
Euskal agendako gaiak Legebiltzarreko alderdiekin aztertu nahi ditu Imanol Pradalesek. Goizeko lehen orduan Javier de Andresekin bildu da eta, ondoren, Jon Hernandez hartuko du.
Talde israeldarra Vueltatik kanporatzearen aldekoa dela esan du Albaresek
Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Espainiako Atzerri ministroak.
Auzitegi Nazionalak Nafarroako Parlamentuari 'Koldo auzia'-ri buruzko informazioa ukatu dio, "izaera erreserbatua" duelako
Ismael Moreno epaileak azpimarratu duenez, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, "sumarioko eginbideak isilpekoak izango dira eta ez dira publikoak izango ahozko epaiketa hasi arte".
Ernai irailaren 14an mobilizatuko da, Donostian, independentziaren alde
Kontxako Banderako estropaden finalarekin bat eginez, gazte antolakundeak independentziaren aldeko "beste bultzada bat" ematearen alde egingo du.
"Genozidak" eta "Hamas, hil itzazu" dioten pintaketak egin dituzte Gasteizko komunitate judua oroitzeko eskulturan
Atzo agertu ziren pintaketak, Judimendi auzoko aintzinako hilerri juduaren omenez jarritako eskulturan.
Aburto: "Min izugarri handia ematen dit Bilbo ordezkatzen ez duen taldetxo baten irudiak ikusteak"
"Bilbo solidario eta bakezale baten irudia eskaintzeko aukera izan genuen atzo", deitoratu du Bilboko alkateak. "Indarkeria erabiltzea eta txirrindulariaren bizia bera ere arriskuan jarri… Ez, ez eta ez", azpimarratu du.
Polemika, urte judizialaren hasiera ekitaldira begira: Garcia Ortiz bertan izango da; Feijoo, ordea, ez
Elkarteen ustez, "erabat ezohikoa" da Auzitegi Gorenak auzipetutako fiskal nagusia bertan izatea, eta PPren buruak iragarri du ez dela ostiraleko ekitaldira joango, "Erregearen aurkako talka instituzionalaren alde" ez egitearren.
Parisen Zelenskirekin eta beste buruzagi batzuekin biltzekoa zen Sanchez, baina hegazkinak matxura izan du eta ezin izan da joan
Sanchez bideokonferentziaz konektatuko da 'boluntarioen koalizioko' buruzagien bilerara. Errusiarekin su-eten akordioa lortuz gero Ukrainari helarazi beharreko segurtasun bermeei buruz hitz egitea da helburua.
Pradales: "Protestak gizalegearen kontrako ekintza bihurtzea ez zen eraikitzailea izan"
RNEn egindako elkarrizketa batean, Imanol Pradales lehendakariak atzo Bilbon izandako istiluak deitoratu ditu. Haren hitzetan, zilegi da protestatzea, baina inoren segurtasuna arriskuan jarri gabe.