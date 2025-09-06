NAVARRA
Ibarrola: “Acaba un ciclo político y comienza otro; es el momento de UPN”

PAMPLONA, 05/09/2025.- La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, durante su intervención en el acto de apertura del curso político celebrado este viernes en el Hotel Castillo de Gorráiz, en el que ha asegurado que el Gobierno presidido por la socialista María Chivite "alardea de estabilidad", pero "es una estabilidad nociva, mala para Navarra". EFE/Villar López
Euskaraz irakurri: Ibarrola: "Ziklo politiko bat amaitu eta beste bat hasten da; UPNren unea da"
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha proclamado que “comienza el ciclo de la ilusión, la esperanza, la honradez y la verdad” durante la apertura del curso político que han celebrado bajo el lema “Navarra y punto”.

