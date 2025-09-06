NAFARROA
Ibarrola: "Ziklo politiko bat amaitu eta beste bat hasten da; UPNren unea da"

PAMPLONA, 05/09/2025.- La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, durante su intervención en el acto de apertura del curso político celebrado este viernes en el Hotel Castillo de Gorráiz, en el que ha asegurado que el Gobierno presidido por la socialista María Chivite "alardea de estabilidad", pero "es una estabilidad nociva, mala para Navarra". EFE/Villar López
Cristina Ibarrola UPNko presidenteak "ilusioaren, itxaropenaren, zintzotasunaren eta egiaren zikloa" hasi dela aldarrikatu du, "Navarra y punto" lelopean egin duten urte politikoa irekitzeko ekitaldian.

Politika Alderdi Politikoak Iruñea Cristina Ibarrola Nafarroa UPN

