La cuestión de confianza a Bayrou de este lunes aviva la crisis política en Francia
El Gobierno francés se tambalea y corre el riesgo de caer este lunes, víctima de una cuestión de confianza impulsada por el primer ministro, François Bayrou, que ha recurrido a este método de validación parlamentaria para sacar adelante su plan de recortes presupuestarios a sabiendas de que no tiene ningún tipo de garantías de superar la prueba de fuego.
Con el telón de fondo de unas cuentas que plantean recortes cercanos a los 44.000 millones de euros, Bayrou desveló el 25 de agosto que se jugaría su futuro al todo o nada. El rechazo generalizado de la oposición y de organizaciones sociales a medidas como la eliminación de dos días festivos nacionales o la congelación de prestaciones públicas no le dejaba, según el primer ministro, otra opción.
Así, tanto él como el presidente galo, Emmanuel Macron, se han esforzado en estas últimas dos semanas por apelar a la responsabilidad de todas las partes, advirtiendo de que existe "un peligro inmediato" para la estabilidad del Estado. El primer ministro sostiene que el peso de la deuda, que cerró 2024 en niveles cercanos al 113 % del PIB, se hace ya insoportable.
Bayrou ya de primeras asumió que no le daban los votos, que no tenía una mayoría a su favor en la Asamblea Nacional, y en un gesto de buena voluntad convocó a todos los partidos a una ronda de contactos que concluyó sin avances. La ultraderecha salió de la cita descartando el "milagro" y, dentro de la izquierda, el otro gran bloque parlamentario, las formaciones se han dividido entre la crítica frontal y el abierto boicot.
En el mejor de los casos, Bayrou sólo ha conseguido del lado opositor un diagnóstico compartido sobre la delicada situación económica de Francia, pero nadie al margen de su bloque político parece coincidir en los tratamientos planteados para combatir la enfermedad de la deuda.
A lo largo de la V República se han celebrado 41 mociones de confianza en Francia, la última de ellas en el año 2020, y ninguna de ellas ha provocado la caída del Gobierno convocante. Basta una mayoría simple, más votos afirmativos que negativos, para salvar la votación, pero el 'no' tiene salvo sorpresa las de ganar este lunes.
Adelanto electoral
La inestabilidad política está pasando factura a Macron, hasta el punto de que dos terceras partes de los franceses piden la dimisión del presidente y elecciones presidenciales anticipadas, según una encuesta de la firma Odoxa-Backbone para el diario Le Figaro.
También la oposición ha intentado poner el foco en Macron, al considerarle responsable último de los problemas económicos que, según Bayrou, justifican los recortes planteados. La izquierda incluso ya ha anunciado que promoverá una moción de destitución contra el presidente en la Asamblea Nacional, un complejo proceso parlamentario que no tiene visos de prosperar.
Entretanto, Macron se ciñe al calendario y no da pistas de una potencial salida prematura del Elíseo. "Creo en la democracia, que consiste en que los ciudadanos votan para todo un mandato", declaró en una reciente comparecencia ante los medios en los que prometió ejercer el cargo "hasta el final", es decir, hasta el año 2027.
Los sondeos para unas hipotéticas presidenciales no dibujan tampoco un escenario especialmente prometedor para el movimiento 'macronista', ya que Agrupación Nacional es quien figura en principio en cabeza pese a que su tradicional candidata, Marine Le Pen, sigue inhabilitada por orden judicial.
Más noticias sobre política
Kortajarena: "El problemón de la vivienda requiere respuestas públicas y estructurales, y EH Bildu se va a empeñar en ofrecerlas"
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha afirmado que una de las "prioridades" de EH Bildu en esta legislatura será "poner las respuestas sobre la mesa" en todas las instituciones, especialmente en los municipios en los que gobierna.
El PSOE y Sumar negociarán aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del próximo martes
En declaraciones a los medios, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de "genocida".
Sánchez carga contra Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno de España: "Es un insulto a miles de españoles"
Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona, en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra, que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".
Ibarrola: “Acaba un ciclo político y comienza otro; es el momento de UPN”
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha proclamado que “comienza el ciclo de la ilusión, la esperanza, la honradez y la verdad” durante la apertura del curso político que han celebrado bajo el lema “Navarra y punto”.
El movimiento BDZ acusa a Pradales de "faltar a la verdad" en la legalidad del proyecto de CAF en Jerusalén
El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones de Euskal Herria ha denunciado que el tren ligero vulnera resoluciones internacionales y exige retirar ayudas públicas a la empresa guipuzcoana.
Jauregi destaca la "importancia" de los centros tecnológicos vascos en el desarrollo industrial de Euskadi
El consejero ha reiterado la importancia que tienen para el futuro próximo la fabricación inteligente, las energías renovables, la movilidad sostenible o la inteligencia artificial.
Sumar dice a Pradales que el régimen económico de la Seguridad Social debe transferirse "con garantías y sin correr"
El parlamentario Jon Hernández se ha desmarcado de las posiciones del Ejecutivo respecto a la vivienda, la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático. "Coincidimos en las prioridades, pero no en cómo se abordan", ha explicado.
De Andrés acusa al PNV de "hostilidad" y pide a Pradales que no reclame competencias exclusivas del Estado
El presidente del PP vasco ha reprochado al lehendakari su "acercamiento a la izquierda abertzale", advierte del "avance de la radicalidad" en Euskadi y cuestiona las críticas de Aitor Esteban.
El fiscal general, en el Supremo: "Estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad"
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del CGPJ le habían pedido que no asistiera a este acto de apertura del año judicial, por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.