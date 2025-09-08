Aparecen pintadas contra el PSOE en la txosna socialista de Eibar
Los mensajes incluían lemas como "PSOE=GAL", "PSOE, Euskal Herri langilearen etsai", "Andueza tontolaba" y "Independentzia Sozialismoa".
La txosna de la Agrupación Socialista de Eibar, instalada en las campas de Arrate con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Arrate, ha aparecido esta mañana cubierta de pintadas en contra del Partido Socialista. El PSE-EE de Gipuzkoa ha denunciado la acción y la ha calificado de ataque "intolerante y antidemocrático".
Los mensajes, escritos en pintura roja y negra sobre la estructura metálica del puesto festivo, incluían varios lemas contra la agrupación: "PSOE=GAL, "PSOE, Euskal Herriko langilearen etsai", "Andueza tontolaba" y "Independentzia Sozialismoa" (Independencia Socialismo).
La formación socialista ha denunciado que no es la primera vez que se producen incidentes similares en este mismo espacio, y ha expresado su "rotunda condena" ante unos hechos que, según han remarcado, se repiten año tras año.
José Ignacio Asensio, secretario general del PSE guipuzcoano,
Es absolutamente incomprensible que, un año más, se repitan estos actos en el mismo escenario"
El secretario general del PSE guipuzcoano, José Ignacio Asensio, ha declarado que "es absolutamente incomprensible que, un año más, se repitan estos actos en el mismo escenario". A su juicio, se trata de hechos que "solo buscan fomentar la división y el enfrentamiento entre la ciudadanía".
Asensio ha reclamado que la izquierda abertzale se desmarque públicamente de este tipo de acciones, y ha defendido que "la tolerancia debe ser un principio inquebrantable en cualquier democracia".
Desde el partido han expresado también su apoyo a la Agrupación Socialista de Eibar, a la que han animado a seguir trabajando "por la libertad y la convivencia".
