Aparecen pintadas contra el PSOE en la txosna socialista de Eibar

La txosna de la Agrupación Socialista de Eibar, instalada en las campas de Arrate con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Arrate, ha aparecido esta mañana cubierta de pintadas en contra del Partido Socialista. El PSE-EE de Gipuzkoa ha denunciado la acción y la ha calificado de ataque "intolerante y antidemocrático".

Los mensajes, escritos en pintura roja y negra sobre la estructura metálica del puesto festivo, incluían varios lemas contra la agrupación: "PSOE=GAL, "PSOE, Euskal Herriko langilearen etsai", "Andueza tontolaba" y "Independentzia Sozialismoa" (Independencia Socialismo).

La formación socialista ha denunciado que no es la primera vez que se producen incidentes similares en este mismo espacio, y ha expresado su "rotunda condena" ante unos hechos que, según han remarcado, se repiten año tras año.