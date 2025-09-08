Arrateko jaiak
PSOEren aurkako pintadak agertu dira Eibarko txosna sozialistan

Honako hauek dira agertutako mezuak: "PSOE = GAL", "PSOE, Euskal Herri langilearen etsai", "Andueza tontolaba" eta "Independentzia Sozialismoa".

Pintadak, Eibarren, PSOEren txosnan. Argazkia: PSOE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

PSOEren aurkako pintadak agertu dira Eibarko Elkarte Sozialistaren txosnan, Arrateko Ama Birjinaren omenezko jaietan. Gipuzkoako PSE-EEk ekintza salatu du eraso "intolerantea eta antidemokratikoa" dela esanez.

Egitura metalikoan, pintura gorriz eta beltzez idatzitako honako lelo hauek agertu dira: "PSOE = GAL", "PSOE, Euskal Herriko langilearen etsai", "Andueza tontolaba" eta "Independentzia sozialismoa".

Era berean, sozialistek azpimarratu dute behin baino gehiagotan margotu dutela alderdiaren txosna, eta urtero-urtero gertatzen dela. Horrenbestez, "erabateko gaitzespena" adierazi du alderdiak.

Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSEko idazkari nagusia

Erabat ulertezina da aurten ere ekintza hauek errepikatzea, leku berean"

Jose Ignacio Asensiok, Gipuzkoako PSEko idazkari nagusiak, ere salatu du gertatutakoa: "Erabat ulertezina da aurten ere ekintza hauek errepikatzea, leku berean". Haren iritziz, pintadek "herritarren arteko konfrontazioa eta dibisioa areagotzea bakarrik bilatzen dute".

Horrekin batera, Asensiok eskatu du ezker abertzaleak publikoki salatzea. Izan ere, "tolerantzia edozein demokraziatan hautsi ezin den printzipioa" dela dio idazkari nagusiak.

Alderditik babesa adierazi diote Eibarko Talde Sozialistari, eta "askatasunaren eta bizikidetzaren alde" lanean jarraitzeko deia egin dute.

