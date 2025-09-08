Pradales reanuda la ronda de contactos hoy con el PSE-EE

El lehendakari, Imanol Pradales, se reunirá este lunes con el PSE-EE a las 16:00 horas, dentro de la ronda de encuentros con los partidos vascos que inició el pasado viernes con Sumar y Partido Popular. Mañana martes continuará con EH Bildu y PNV.

Pradales busca, según explicó, “fortalecer el diálogo y la colaboración entre los partidos políticos” y “blindar la agenda vasca y los intereses de Euskadi frente a la inestabilidad e incertidumbre en el Estado y en el mundo”.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, detalló que estas reuniones servirán para intercambiar análisis sobre la situación política y para informar de las previsiones presupuestarias que maneja el Ejecutivo.

El lehendakari trasladará también a los partidos información actualizada sobre los principales foros y planes abiertos, como el pacto de Salud, las medidas urgentes en vivienda, el foro de Seguridad o el plan industrial de Euskadi.