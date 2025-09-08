REUNIÓN
Pradales reanuda la ronda de contactos hoy con el PSE-EE

El lehendakari continúa esta tarde, a las 16:00 horas, la ronda de contactos con los grupos parlamentarios vascos. El objetivo es reforzar el diálogo político y blindar la agenda vasca ante la actual incertidumbre.
GRAFCAV1986. SAN SEBASTIÁN, 28/08/2025.-El lehendakari, Imanol Pradales, se dirige a presidir este jueves en San Sebastián, el primer Consejo de Gobierno vasco del nuevo curso. El lehendakari, Imanol Pradales, da inicio al curso político en el primer Consejo de Gobierno tras el verano, en el Palacio de Miramar de San Sebastián y tras el que el mandatario vasco comparece para repasar la actualidad política y los principales asuntos que centrarán el nuevo curso.EFE/Javi Colmenero
Imanol Pradales. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Pradalesek bilera-sortari ekingo dio gaur berriro PSE-EErekin
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, se reunirá este lunes con el PSE-EE a las 16:00 horas, dentro de la ronda de encuentros con los partidos vascos que inició el pasado viernes con Sumar y Partido Popular. Mañana martes continuará con EH Bildu y PNV.

Pradales busca, según explicó, “fortalecer el diálogo y la colaboración entre los partidos políticos” y “blindar la agenda vasca y los intereses de Euskadi frente a la inestabilidad e incertidumbre en el Estado y en el mundo”.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, detalló que estas reuniones servirán para intercambiar análisis sobre la situación política y para informar de las previsiones presupuestarias que maneja el Ejecutivo.

El lehendakari trasladará también a los partidos información actualizada sobre los principales foros y planes abiertos, como el pacto de Salud, las medidas urgentes en vivienda, el foro de Seguridad o el plan industrial de Euskadi.

