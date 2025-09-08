Pradalesek bilera-sortari berrekin eta PSE-EE hartuko du gaur
Imanol Pradales lehendakaria PSE-EErekin bilduko da gaur, 16:00etan, joan den ostiralean Sumarrekin eta Alderdi Popularrarekin hasi zuen bilera-sortaren barruan.
Pradalesek azaldu zuenez, "alderdi politikoen arteko elkarrizketa eta lankidetza sendotzea" bilatzen du, eta "euskal agenda eta Euskadiren interesak Estatuko eta munduko ezegonkortasunaren eta ziurgabetasunaren aurrean blindatzea".
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak zehaztu zuen bilera baliagarriak izango direla egoera politikoari buruzko analisiak trukatzeko eta Jaurlaritzak esku artean dituen aurrekontu-aurreikuspenen berri emateko.
Lehendakariak, halaber, irekitako foro eta plan nagusiei buruzko informazio eguneratua helaraziko die alderdiei, hala nola Osasun Itunari, etxebizitzako premiazko neurriei, Segurtasun Foroari eta Euskadiko industria-planari buruzkoa.
Politikari buruzko albiste gehiago
Gazako genozidioa gelditzeko berehalako bederazi neurri iragarri ditu Sanchezek
Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpen batean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da bere burua defendatzea, ez da erasotzea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".
Sumarrek LGS propioa eta etxebizitza publiko gehiago eskatuz hasi du urte politikoa, "agortutako eredua" aldatzeko
Alba Garcia idazkari nagusiak hainbat proposamen egin ditu; horien artean, etxebizitza-parke sendoa, gutxieneko soldata propioa eta oinarrizko errenta unibertsala.
Kortajarena: “Etxebizitzaren arazoak irtenbide publiko eta estrukturala eskatzen du, eta EH Bilduren lehentasuna hori eskaintzea izango da”
Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak esan du legegintzaldi honetan EH Bilduren "lehentasun nagusietako bat" erakunde guztietan "erantzunak ematea" izango dela, agintea duten udalerrietan bereziki.
Bayrouren astelehen honetako konfiantza-galdeak Frantziako krisi politikoa areagotuko du
Oposizioak hauteskundeak deitzeko eskatu du, Bayrouk galdu egingo duelakoan, eta ezkerrak iragarri du Macron kargugabetzeko mozioa sustatuko duela.
Astearteko Ministroen Kontseiluan Israelen aurkako neurriak onartzea negoziatuko dute PSOEk eta Sumarrek
Sanchezek Tellado kritikatu du Gobernuaren "hilobia zulatzeko" deia egiteagatik: "Milaka espainiarren aurkako iraina da"
Nafarroako PPren urte politikoa abiatzeko ekitaldian, Telladok esan du Gobernua hilzorian dagoela. Horren hitzetan, "hemen eta orain has gaitezke hilobia zulatzen, Espainian inoiz egon behar ez zen gobernu baten hondarrak lurperatzeko".
Ibarrola: "Ziklo politiko bat amaitu eta beste bat hasten da; UPNren unea da"
Cristina Ibarrola UPNko presidenteak "ilusioaren, itxaropenaren, zintzotasunaren eta egiaren zikloa" hasi dela aldarrikatu du, "Navarra y punto" lelopean egin duten urte politikoa irekitzeko ekitaldian.
CAFen Jerusalemgo proiektuaren legezkotasunaren aurrean "egiari huts egitea" leporatu dio Pradalesi BDZ mugimenduak
Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak mugimenduak salatu duenez, tren arinak nazioarteko ebazpenak urratzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako laguntza publikoak eteteko eskatu du.
Euskal zentro teknologikoek Euskadiko garapen industrialean duten "garrantzia" azpimarratu du Jauregik
Sailburuak berretsi du etorkizun hurbilean garrantzi handia dutela fabrikazio adimendunak, energia berriztagarriek, mugikortasun jasangarriak edota adimen artifizialak.