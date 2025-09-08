BILERA
Pradalesek bilera-sortari berrekin eta PSE-EE hartuko du gaur

Lehendakariak gaur arratsaldean, 16:00etan, jarraituko du euskal talde parlamentarioekin egiten ari diren bilera-sortarekin. Helburua elkarrizketa politikoa indartzea eta euskal agenda blindatzea da, egungo ziurgabetasunaren aurrean.
GRAFCAV1986. SAN SEBASTIÁN, 28/08/2025.-El lehendakari, Imanol Pradales, se dirige a presidir este jueves en San Sebastián, el primer Consejo de Gobierno vasco del nuevo curso. El lehendakari, Imanol Pradales, da inicio al curso político en el primer Consejo de Gobierno tras el verano, en el Palacio de Miramar de San Sebastián y tras el que el mandatario vasco comparece para repasar la actualidad política y los principales asuntos que centrarán el nuevo curso.EFE/Javi Colmenero
Imanol Pradales. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria PSE-EErekin bilduko da gaur, 16:00etan, joan den ostiralean Sumarrekin eta Alderdi Popularrarekin hasi zuen bilera-sortaren barruan.

Pradalesek azaldu zuenez, "alderdi politikoen arteko elkarrizketa eta lankidetza sendotzea" bilatzen du, eta "euskal agenda eta Euskadiren interesak Estatuko eta munduko ezegonkortasunaren eta ziurgabetasunaren aurrean blindatzea".

Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak zehaztu zuen bilera baliagarriak izango direla egoera politikoari buruzko analisiak trukatzeko eta Jaurlaritzak esku artean dituen aurrekontu-aurreikuspenen berri emateko.

Lehendakariak, halaber, irekitako foro eta plan nagusiei buruzko informazio eguneratua helaraziko die alderdiei, hala nola Osasun Itunari, etxebizitzako premiazko neurriei, Segurtasun Foroari eta Euskadiko industria-planari buruzkoa.

