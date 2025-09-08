El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

Tras enumerar las medidas, entre las que también figura más ayuda humanitaria para Gaza, un refuerzo de la financiación a la UNRWA o la prohibición de importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes, ha reconocido que "no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra".

No obstante, ha confiado en que sirvan "para añadir presión sobre el primer ministro (israelí Benjamin) Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia".

Estas son las nueve medidas anunciadas por Sánchez:

1. La aprobación urgente de un decreto ley para embargar armas de Israel

2. La prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a Israel,

3. La denegación de entrada al espacio aéreo de naves de Estado que transporten armas destinadas a Israel,

4. La prohibición de acceder a España a todas las personas que participen en el genocidio,

5. La prohibición de importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cirsjordania

6. La limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales

7. Aumento de los efectivos para la cooperación en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina

8. La ampliación de la contribución española a la UNRWA de 10 millones de euros adicionales.

9. El aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año.