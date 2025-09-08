Israeli armak erosi eta saltzea legez debekatuko du Sanchezek, eta genozidioan parte hartzen dutenei Espainian sartzea debekatu
Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpenean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da inoren burua defendatzea, ez da erasotzea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bederatzi neurri iragarri ditu astelehen honetan "Gazako genozidioa geldiarazteko, genozidioaren egileak jazartzeko eta palestinarrak babesteko". Besteak beste, Israeli armak bahitzeko lege-dekretu bat onartuko dute, eta genozidioan zuzenean parte hartzen dutenei Espainian sartzeko debekua ezarri.
Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpen instituzionalean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da bere burua defendatzea, ez da eraso egitea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".
"Gauza bat da zure herrialdea babestea, zure gizartea babestea, eta beste bat ospitaleak bonbardatzea eta haur errugabeak gosez hiltzea", azpimarratu du Gobernuko presidenteak, eta gogorarazi du dagoeneko 63.000 hildako baino gehiago, 159.000 zauritu baino gehiago eta 250.000 pertsona inguru gosete arriskuan daudela.
Sanchezen iritziz, "nazioarteko komunitateak ez daki tragedia hau geldiarazten, agian munduko potentzia handiak harrapatuta daudelako gatazka amaigabe baten axolagabekeriaren eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren gobernuarekiko konplizitatearen artean".
Halaber, presidenteak argi utzi nahi izan du Espainiak "beti babestuko duela Israelek existitzeko, segurtasuna bermatzeko eta aurrera egiteko duen eskubidea", beste behin ere Hamasen atentatuak gaitzetsiz. Gainera, "herri juduak historian zehar hamaika bidegabekeria jasan dituela" aitortuz hasi du bere hitzaldia, "baita denetan latzena ere, Holokaustoa".
Jarraian azaldu duenez, Espainiak "ez du bonba nuklearrik, ezta hegazkin-ontzi eta petrolio-erreserba handirik ere, guk bakarrik ezin dugu Israelen erasoaldia geldiarazi, baina horrek ez du esan nahi saiatu gabe geldituko garenik. Arrazoi batzuengatik borrokatzea merezi duelako, irabaztea gure eskuetan bakarrik egon ez arren", aldarrikatu du.
Gauzak horrela, berehala indarrean jarriko diren bederatzi neurri iragarri ditu, batzuk Israelen kontrakoak zuzenean, eta beste batzuk, Palestinaren aldekoak.
Israelen kontrako neurriak
Horietako lehena da "Israeli armen enbargoa juridikoki sendotuko duen lege dekretu bat presaz onartzea", 2023ko urritik de facto aplikatu dena, eta "Israeli armamentua, munizioa eta ekipamendu militarra erosteko eta saltzeko legezko debeku iraunkorra ezartzen duena".
Horrekin batera, eta aldi honetan ere gertatu izan den bezala, Israelgo Indar Armatuentzako erregaiak garraiatzen dituzten itsasontzi guztiei debekatuko zaie Espainiako portuetatik igarotzea.
Gainera, Israelera bideratutako defentsa materiala garraiatzen duten Estatuko aireontzi guztiei Espainiako aire espaziora sartzea ukatuko zaie, adierazi duenez.
Era berean, "Gazako Zerrendan genozidioan, Giza Eskubideen urraketan eta gerra krimenetan zuzenean parte hartzen duten pertsona guztiei Espainiako lurraldera sartzea" debekatuko diete, neurri horrek nori eragingo liekeen eta Netanyahu edo haren ministro erradikalenetako bat barne hartuko lukeen berariaz zehaztu gabe.
Bestalde, Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuetatik produktuak inportatzeko debekua ezarriko da, "okupazio horiei aurre egiteko, palestinarren nahitaezko desplazamendua geldiarazteko eta bi estatuen konponbidea bizirik mantentzeko helburuarekin".
Horren harira, legez kanpoko kokaguneetan bizi diren espainiarrei ematen zaizkien kontsul-zerbitzuak "legez nahitaezkoa den gutxieneko asistentziara" mugatuko dira.
Palestinari laguntzeko neurriak
Gobernuak Palestinako Agintaritzari ematen dion laguntza indartzen jarraituko du, EBk Rafahn duen mugako laguntza-misioan (dozena bat inguru daude bertan) dauden langileen kopurua handituz eta lankidetza-proiektu berriak ezarriz, nekazaritzaren, elikagaien segurtasunaren eta laguntza medikoaren arloetan, besteak beste.
Era berean, Espainiak Palestinar Iheslarientzako NBEren Agentziari (UNRWA) egiten dion ekarpena handituko du berriz, 10 milioi euro inguru gehituta.
Eta, azkenik, Gazarako laguntza humanitarioaren eta lankidetzaren partida handituko da, 2026an 150 milioi eurora iristeko.
Neurriak zerrendatu ondoren, Sanchezek onartu du ez direla nahikoa izango "inbasioa eta gerra krimenak geldiarazteko".
Hala ere, "Netanyahu lehen ministroari eta bere gobernuari presioa gehitzeko" balio izatea espero du, "Palestinako herritarrak pairatzen ari diren sufrimenduaren zati bat arintzeko, eta baita Espainiako gizarteak jakin eta senti dezan XXI. mendeko gertaera zitalenetako baten aurrean, bere herrialdea, Espainia, historiaren alde egokian egon zela".
