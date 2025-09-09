RONDA DE REUNIONES
Antxustegi valora “positivamente” la ronda de contactos con el lehendakari: “Hemos visto un clima político de estabilidad”

GRAFCAV2604. VITORIA, 09/09/2025.- El Lehendakari, Imanol Pradales (i) junto al portavoz en el Parlamento Vasco del PNV, Joseba Diez Antxustegi (d). dentro de las rondas con difentes partidos. Adrián Ruiz-Hierro /EFE
Pradales y Antxustegi, hoy, en Lehendakaritza. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Antxustegik "positibotzat" jo du lehendakariarekin egindako bilera erronda: "Egonkortasun giro politikoa ikusi dugu"
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha cerrado su ronda de contactos con los diferentes partidos con Joseba Díez Antxustegi, portavoz parlamentario del PNV. Éste último ha valorado positivamente la iniciativa, subrayando que ha visto un “clima político de estabilidad, de diálogo y acuerdo, y un lehendakari y un Gobierno alineado con las necesidades de la ciudadanía”.

