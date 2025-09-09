BILERA-SORTA
Antxustegik "positibotzat" jo du lehendakariarekin egindako bilera erronda: "Egonkortasun giro politikoa ikusi dugu"

GRAFCAV2604. VITORIA, 09/09/2025.- El Lehendakari, Imanol Pradales (i) junto al portavoz en el Parlamento Vasco del PNV, Joseba Diez Antxustegi (d). dentro de las rondas con difentes partidos. Adrián Ruiz-Hierro /EFE
Pradales eta Antxustegi, gaur, Lehendakaritzan. Argazkia: EFE
Imanol Pradales lehendakariak Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramailearekin amaitu du alderdiekin egindako bilera erronda. Antxustegik positibotzat jo du ekimena, eta azpimarratu du "egonkortasunerako, elkarrizketarako eta akordiorako giro politikoa" eta "lehendakari bat eta herritarren beharrekin bat datorren Jaurlaritza" ikusi dituela.

