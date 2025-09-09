Reunión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El lehendakari Pradales recibe a Pello Otxandiano

Reunión entre Imanol Pradales y Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Imanol Pradales y Pello Otxandiano. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak Pello Otxandiano hartu du

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, prosigue con la ronda de contactos que está realizadon con diferentes partidos vascos. Esta tarde se ha reunido en la sede de Lehendakaritza con Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. 

Imanol Pradales Gobierno Vasco Pello Otxandiano EH Bildu Política

Más noticias sobre política

Pello Otxandiano en el programa "En Jake"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pello Otxandiano cree que las medidas de Pedro Sánchez contra el "genocidio" en Gaza están "bien planteadas" y que "era el momento"

Pello Otxandiano ha asegurado que "los gobiernos no están a la altura de las circunstancias y, evidentemente la Unión Europea no existe, entre otras cosas porque ha vendido o ha entregado su proyecto político a Estados Unidos, que es quien está defendiendo y está sosteniendo el genocidio en Palestina". Sin embargo, ha destacado que "la sociedad civil está reaccionando con lo que tiene entre manos, con lo que pueda hacer".
Entrevista a Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza cree que Euskadi debe contribuir con sus medidas a "neutralizar la carnicería en Gaza" y pide a CAF una reflexión

El líder de los socialistas vascos se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco "tiene que valorar" las medidas presentadas por Pedro Sánchez y ha pronosticado que no habrá "ningún tipo de resistencia" a reconocer que son positivas. Preguntado si CAF, que mantiene contratos con Israel, debería hacer "una reflexión ética", Andueza ha señalado que hay asuntos que "están muy por encima de la cuestión económica y de mercado".
Cargar más