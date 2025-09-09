Pradales lehendakariak Pello Otxandiano hartu du
Imanol Pradales lehendakaria euskal alderdiekin egiten ari den bilera-sortarekin jarraitzen du. Gaur arratsaldean Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearekin bildu da Lehendakaritzan.
Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa abiatzea erabaki du Auzitegi Gorenak
Alvaro Garcia Ortiz Espainiako Estatuko fiskal nagusiaren kontrako ahozko epaiketa abiatzea erabaki du Angel Hurtado Auzitegi Goreneko epaileak, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen mutil-lagunaren kasuari buruzko filtrazioengatik, sekretuak zabaltzea egotzita.
Pello Otxandianok uste du Pedro Sanchezek Gazako genozidioaren aurka hartutako neurriak "ondo planteatuta" daudela eta "horretarako unea" zela
Pello Otxandianok ziurtatu duenez, "gobernuak ez dira egoerak eskatzen duen maila ematen ari eta Europar Batasuna ez da existitzen, besteak beste, bere proiektu politikoa Estatu Batuei saldu eman dielako", eta AEB "Palestinan genozidioa defendatzen eta sostengatzen" ari da eta.
Joseba Diez Antxustegi, Gazako genozidioaz: "Giza eskubideez ari garenean, alderdikeriak alde batera utzi behar ditugu"
Israelek Gazan egindako erasoen aurrean protesta egiteko moduari buruz EAJren eta EH Bilduren artean sortutako eztabaidari "garrantzia kendu" nahi izan dio Diez Antxustegik, uste baitu "alderdi guztiek edo gehienek gai honetan jarrera politiko bera" dutela.
Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi
Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.
Pradales kezkatuta agertu da "Frantziako zurrunbiloagatik", eta adierazi du sendotasuna eta egonkortasuna funtsezkoak direla Europan
Lehendakaria kezkatuta agertu da Frantziak bizi duen krisi politikoagatik eta gobernagarritasunagatik, eta ohartarazi du Frantziako ezegonkortasunak ondorio zuzenak izan ditzakeela Europan eta Euskadin.
Chivite, Saiz eta Foru Gobernuko hainbat kargudun 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordera deituko dituzte
UPNk eskatuta eman beharko dituzte azalpenak Senatuan. Alderdi horren arabera, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenek eta Santos Cerdanen atxiloketak agerian uzten dute "Nafarroako sareak" geroz eta "protagonismo handiagoa" duela "ustezko ustelkeria sarean".
Sanchezen inbestidurako taldeek begi onez hartu dituzte Israelen aurkako neurriak, baina "berandu" datozela uste dute
Podemosek, PPk eta Voxek, berriz, Espainiako Gobernuaren erabakia kritikatu dute. Presidenteak Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, izan ere, astelehen honean, genozidioagatik zigortzeko.
Sanchezek garapenerako lankidetzan inbertitzea aldarrikatu du, eta ez "% 5 defentsan"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi du garapenerako lankidetzan inbertitzea "zentzuzkoena" dela; izan ere, bere ustez, BPGaren % 5eko inbertsioak horretan lagunduko du gehiago, segurtasunean barik. Aldiz, NATOko kideek hori egiteko konpromisoa hartu dute.
Anduezak aurrekontu "hedakorra" eskatu dio Pradalesi, adostutako "gobernu akordioari eratzungo diona"
Halaber, buruzagi sozialistak lehendakariari esan dio Gernikako Estatutuaren erreforma lantzea alderdi politikoei dagokiela.