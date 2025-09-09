Bilera
Pradales lehendakariak Pello Otxandiano hartu du

Reunión entre Imanol Pradales y Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Imanol Pradales eta Pello Otxandiano. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria euskal alderdiekin egiten ari den bilera-sortarekin jarraitzen du. Gaur arratsaldean Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearekin bildu da Lehendakaritzan. 

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Pello Otxandiano EH Bildu Politika

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

