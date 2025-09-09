"En Jake"
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pello Otxandiano cree que las medidas de Pedro Sánchez contra el "genocidio" en Gaza están "bien planteadas" y que "era el momento"

Pello Otxandiano en el programa "En Jake"
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pello Otxandianok uste du Pedro Sanchezek Gazako "genozidioaren" aurka hartutako neurriak "ondo planteatuta" daudela eta "unea" zela

Última actualización

Pello Otxandiano ha asegurado que "los gobiernos no están a la altura de las circunstancias y, evidentemente la Unión Europea no existe, entre otras cosas porque ha vendido o ha entregado su proyecto político a Estados Unidos, que es quien está defendiendo y está sosteniendo el genocidio en Palestina". Sin embargo, ha destacado que "la sociedad civil está reaccionando con lo que tiene entre manos, con lo que pueda hacer".

EH Bildu Pello Otxandiano Pedro Sánchez Política Israel Franja de Gaza

Más noticias sobre política

Entrevista a Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza cree que Euskadi debe contribuir con sus medidas a "neutralizar la carnicería en Gaza" y pide a CAF una reflexión

El líder de los socialistas vascos se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco "tiene que valorar" las medidas presentadas por Pedro Sánchez y ha pronosticado que no habrá "ningún tipo de resistencia" a reconocer que son positivas. Preguntado si CAF, que mantiene contratos con Israel, debería hacer "una reflexión ética", Andueza ha señalado que hay asuntos que "están muy por encima de la cuestión económica y de mercado".
Cargar más