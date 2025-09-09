"EN JAKE"

Pello Otxandianok uste du Pedro Sanchezek Gazako genozidioaren aurka hartutako neurriak "ondo planteatuta" daudela eta "horretarako unea" zela

Pello Otxandiano en el programa "En Jake"
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Pello Otxandianok ziurtatu duenez, "gobernuak ez dira egoerak eskatzen duen maila ematen ari eta Europar Batasuna ez da existitzen, besteak beste, bere proiektu politikoa Estatu Batuei saldu eman dielako", eta AEB "Palestinan genozidioa defendatzen eta sostengatzen" ari da eta.

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

