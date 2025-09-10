Día de bloqueo en Iparralde
Seis personas detenidas en Baiona en las protestas que buscan bloquear el país

La jornada de bloqueo contra las políticas de recortes del Gobierno de Francia, organizada al margen de partidos y sindicatos y que busca paralizar el país, está teniendo repercusión también en Iparralde. Unas 1500 personas se han manifestado en la capital labortana por la tarde para pedir la libertad de los detenidos.

Euskaraz irakurri: Sei atxilotu Baionan, herrialdea blokeatzeko protesten karietara
EITB

Última actualización

La jornada de bloqueo contra las políticas de recortes del Gobierno de Francia, organizada al margen de partidos y sindicatos y que busca paralizar el país está teniendo repercusión también en Iparralde. En las movilizaciones de la mañana la Policía ha detenido a seis personas en Baiona y, por la tarde, una manifestación ha pedido la libertad de los detenidos

Los manifestantes han intentado bloquear desde primera hora de la mañana los principales accesos a la capital labortana. Alrededor de las 06:30 horas, un centenar de manifestantes se ha concentrado en la rotonda de Leroy Merlin de Baiona para dificultar el tráfico. La Policía ha intervenido para dispersarlos y dar paso al tráfico, cuando se han vivido momentos de tensión y de enfrentamientos.

Ante la imposibilidad de continuar allí con las protestas, las y los manifestantes han decidido desplazarse hacia la ciudad. En el camino, han intentado cerrar la carretera en repetidas ocasiones y la Policía ha ido evitando dichos bloqueos. En un momento dado, la Policía también ha hecho uso de gases lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Los agentes han truncado los intentos de avanzar hacia el centro y han rodeado totalmente al grupo de manifestantes. Los han tenido rodeados mientras procedían a identificarlos uno a uno. Seis de esas personas han sido detenidas

En Angelu, por su parte, medio centenar de personas han bloqueado la entrada a la planta de Dassault Aviation, convocada por la CGT (Confederación General de Sindicatos). Han impedido la entrada de los coches; no así de los peatones, a quienes han repartido folletos con información sobre las movilizaciones.

Mientras, en Beskoitze han incendiado varios neumáticos en el aparcamiento de ‘carpooling’.

Por la tarde, las movilizaciones se han trasladado otra vez a Baiona. Unas 1500 personas se han manifestado a partir de las 14:00 horas para protestar por los recortes y pedir la libertad de los detenidos. La manifestación ha comenzado frente al Ayuntamiento y se ha dirigido a la Comisaría de la ciudad.

El tráfico ha sido complicado a lo largo del día en varios puntos de Iparralde.

