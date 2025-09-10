La jornada de bloqueo contra las políticas de recortes del Gobierno de Francia, organizada al margen de partidos y sindicatos y que busca paralizar el país está teniendo repercusión también en Iparralde. En las movilizaciones de la mañana la Policía ha detenido a seis personas en Baiona y, por la tarde, una manifestación ha pedido la libertad de los detenidos

Los manifestantes han intentado bloquear desde primera hora de la mañana los principales accesos a la capital labortana. Alrededor de las 06:30 horas, un centenar de manifestantes se ha concentrado en la rotonda de Leroy Merlin de Baiona para dificultar el tráfico. La Policía ha intervenido para dispersarlos y dar paso al tráfico, cuando se han vivido momentos de tensión y de enfrentamientos.

Ante la imposibilidad de continuar allí con las protestas, las y los manifestantes han decidido desplazarse hacia la ciudad. En el camino, han intentado cerrar la carretera en repetidas ocasiones y la Policía ha ido evitando dichos bloqueos. En un momento dado, la Policía también ha hecho uso de gases lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Los agentes han truncado los intentos de avanzar hacia el centro y han rodeado totalmente al grupo de manifestantes. Los han tenido rodeados mientras procedían a identificarlos uno a uno. Seis de esas personas han sido detenidas.