Francia amanece con bloqueos en autopistas en una jornada de protestas contra los ajustes
Francia afronta hoy una inédita protesta social que pretende bloquear el país, el mismo día que Sébastien Lecornu, un allegado del presidente Emmanuel Macron, se estrena como primer ministro, el cuarto que tiene Francia en menos de dos años.
El movimiento 'Bloqueemos todo', que se ha organizado al margen de los partidos y los sindicatos, se marca como objetivo paralizar el país y, según los servicios policiales, podría recurrir a actos de sabotajes y bloqueos en autopistas, supermercados, refinerías, instalaciones eléctricas, escuelas, hospitales o aeropuertos.
Debido al carácter imprevisible de 'Bloqueemos todo', las autoridades han tenido dificultad para calibrar las perturbaciones. Por ello, se desplegarán durante esta jornada 80 000 policías y gendarmes con instrucciones de ser firmes ante los activistas de un movimiento que recuerda en algunos aspectos a la insurgencia de los 'chalecos amarillos' de 2018.
Se estima la participación en diferente acciones en Francia de 100 000 personas, la mayoría de ellas jóvenes y muchos de ideología de izquierdas.
Protestas desde primera hora
Francia ha despertado este miércoles con bloqueos en grandes ejes viales, principalmente autopistas y rondas de circunvalación de grandes ciudades, así como algunos enfrentamientos en ciudades como París, Lyon, Marsella o Rennes en una jornada de protestas contra los ajustes.
Al menos 75 personas han sido detenidas sólo en París y en su área metropolitana antes de las 08:00 horas, según la Prefectura de Policía, que ha aplicado las directrices del ministro del Interior, Bruno Retailleau, para intervenir rápidamente y tratar de impedir que se cumpla la consigna de los manifestantes, 'bloqueemos todo'.
Precisamente en París las fuerzas del orden han intervenido para evitar el bloqueo del periférico (la ronda de circunvalación de la ciudad) en al menos dos puntos estratégicos al este y al norte de la ciudad, en la Puerta de Bagnolet, y en la Puerta de la Chapelle.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha contabilizado esta mañana 700 acciones en empresas o en infraestructuras estratégicas del país.
Reivindicaciones del movimiento
Entre la lista de reivindicaciones, figuran las ecologistas (la lucha contra los megaembalses, los pesticidas en la agricultura), la lucha por la igualdad de género y contra las discriminaciones raciales, así como la jubilación a los 60 años y el control de los precios del alquiler.
Los activistas también piden la dimisión de Macron, al que acusan de haber enriquecido aún más a los altos patrimonios en detrimento de las clases populares.
Perturbaciones previstas
En París, uno de los epicentros de las protestas, los operadores de transportes públicos han previsto un impacto limitado. Las líneas de cercanías serán las más afectadas, mientras que las de metro, autobús y tranvía funcionarán casi normalmente.
La movilización nacional afectará al tráfico aéreo de los aeropuertos de Marsella-Provenza, Niza, Bastia, Ajaccio, Figari y Calvi. La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) ha solicitado a las aerolíneas que reduzcan sus horarios de vuelos en un 50 % en esa franja horaria, lo que representa poco más de cincuenta vuelos de los más de 10.000 previstos para el miércoles en Francia.
La jornada de movilización de 'Bloqueemos todo' sucede a pocos días de otra jornada de movilzación masiva, el 18 de septiembre, ya que las ocho confederaciones sindicales francesas (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires) han convocado una jornada "unitaria e interprofesional" de huelgas y manifestaciones.
