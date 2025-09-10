Autopistak blokeatuta esnatu da Frantzia, doikuntzen aurkako protesta egunean
Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Polizia-zerbitzuen arabera, autobideetan, supermerkatuetan, findegietan, instalazio elektrikoetan, eskoletan, ospitaleetan edo aireportuetan sabotajeak eta blokeoak izan daitezke.
Frantziak protesta sozial berri bat hartuko du gaur, herrialdea blokeatu nahian, Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron presidentearen hurbilekoa, lehen ministro gisa estreinatuko den egun berean. Frantziak bi urte baino gutxiagoan duen laugarren lehen ministroa da.
Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Polizia-zerbitzuen arabera, autobideetan, supermerkatuetan, findegietan, instalazio elektrikoetan, eskoletan, ospitaleetan edo aireportuetan sabotajeak eta blokeoak egon daitezke.
'Dena blokeatu dezagun' aurreikusi ezin denez, agintariek arazoak izan dituzte gertatu daitekeena kalibratzeko.
Hori dela eta, 80.000 polizia eta jendarme izango dira gaur 2018ko "txaleko horien" matxinada gogorarazten duen mugimenduaren ekintzaileen aurrean irmo jarduteko aginduarekin.
Aurreikuspnenen arabera, 100.000 lagunek parte hartuko dute Frantzian ekintza desberdinetan, gehienak gazteak eta ezkerreko ideologiakoak.
Protestak goizean goizetik
Frantzia errepide nagusi ugari blokeatuta zirela esnatu da asteazken honetan, batez ere autobideak eta hiri handietako ingurabideak, Parisen, Lyonen, Marseillan edo Rennesen besteak beste, doikuntzen aurkako protesta egun batean.
08:00ak aurretik 75 ziren dagoeneko atxilotuak, Parisen eta bere metropoli-eremuan bakarrik, Bruno Retailleau Barne ministroak 'dena blokeatu dezagun' helburu hori saihesteko ezarritako jarraibideak beteta.
Hain zuzen ere, Parisen, hiriaren ingurabidearen blokeoa saihesteko bi gune estrategikotan esku hartu du Poliziak: Bagnoleteko Atean eta Chapelleko Atean, hiriaren ekialdean eta iparraldean.
Lanaren Konfederazio Orokorrak (CGT) 700 ekintza zenbatu ditu gaur goizean herrialdeko enpresetan edo azpiegitura estrategikoetan.
Mugimenduaren aldarrikapenak
Aldarrikapenen artean, ekologistak (mega-urtegien aurkako borroka, pestizidak nekazaritzan...), genero berdintasunaren aldeko eta arraza-diskriminazioen aurkako borroka, erretiroa 60 urterekin eta alokairuaren prezioen kontrola daude.
Aktibistek Macronen dimisioa ere eskatu dute; izan ere, are gehiago aberastu izana leporatu diote, herri-klaseen kaltetan.
Aurreikusitako gorabeherak
Parisen, protesten epizentroetako batean, garraio publikoko operadoreek eragin mugatua aurreikusi dute: aldiriko lineak izango dira kaltetuenak, eta metrokoak, autobusekoak eta tranbiakoak, berriz, ia normalak.
Mobilizazio nazionalak Marseilla-Provenza, Niza, Bastia, Ajaccio, Figari eta Calvi aireportuetako aire-trafikoari eragingo dio. Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak (DGAC) ordu tarte horretan hegaldi kopuruak % 50 murrizteko eskatu die aireportu horietako airelinee. Asteazkenean Frantzian aurreikusitako 10.000 hegaldietatik berrogeita hamar pasatxo murriztuko dira, beraz.
'Blokeatu dezagun dena' mobilizazio-eguna beste mobilizazio masibo bat egiteko egun gutxi falta direnean ari da izaten. Izan ere, irailaren 18an, Frantziako zortzi konfederazio sindikalek (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires) greba eta manifestazio jardunaldi "bateratu eta interprofesionala" deitu dute.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Armadak etxeratze agindua ezarri du Nepalen, dagoeneko 25 hildako eragin dituen protesta uholdea geldiarazteko
Istilu larriak bizi dira Nepalen, "Z belaunaldia" izenekoek hasitakoak. Astearte honetan K.P. Sharma Oli Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, protestek bultzatuta. Katmanduko Aireportua itxita egongo da gutxienez 18:00ak arte, tokiko orduan (12:15 GMT).
Armada poloniarrak "alerta maila gorena" ezarri du bere lurraldera sartu diren "drone errusiar batzuk" bota ostean
NATOko F-35 ehiza-hegazkinek, bereziki Herbehereetako Aireko Errege Indarrak, Poloniako aire-defentsa indartu dute goizaldean, Errusiako droneek aire-eremua urratu ostean, Ukrainaren aurkako eraso batean. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Europar Batasunak Poloniarekin duen "erabateko elkartasuna" azpimarratu du.
Albiste izango da: Gaza, krisi politikoa Frantzian eta suizidioaren prebentzioa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Flotilla Sumudek "drone bidezko eraso" berri bat salatu du Tunisian
"Beste ontzi bati eraso egin diote droneekin egindako ustezko eraso batean. Ez dute inor zauritu", adierazi du ontziak X sare sozialeko kontuan.
Sebastien Lecornu Defentsa ministroa izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek
39 urte ditu eta Macronen oso gertukoa da. Bere egiteko nagusienetakoa izango da datorren urteko aurrekontua onartzeko adostasunak jostea. Bihar hartuko kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den zeremonian.
Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu
Hamaseko bost kide eta Qatarreko segurtasun kide bat hil dira erasoan. Negoziazio ordezkaritzako kideak, ordea, bizirik atera dira. Israelgo armadaren esanetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da. Etxe Zuriak adierazi duenez, Hamasi erasotzea "helburu duina izan daiteke", baina ez dator bat lekuarekin. Qatarreko Gobernuak "nazioarteko legeen urraketatzat" jo du gertatutakoa.
Nepal sutan dago ustelkeriaren aurkako protesten ondorioz, lehen ministroak dimisioa eman duen arren
Gazteek zuzendutako altxamendu batek Gobernuaren kolapsoa eragin dute. Matxinada horren ondorioz, gutxienez, 25 pertsona hil dira. Herrialdearen azken aldiko demokrazia historiako errepresiorik odoltsuena bizi da.
Bayrouk dimititu du, eta Macronek lehen ministro berria izendatu beharko du
Frantziako presidenteak laster izendatu beharko du lehen ministro bat, gobernua egonkortzeko, 2026ko aurrekontuak onartzeko eta gizartearen eta merkatuen presioa geldiarazteko.
Smotrich eta Ben Gvir ministro ultraeskuindar israeldarrei Espainian sartzea debekatu diete
Ministroen Kontseiluaren amaieran egindako agerraldian iragarri du neurria Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak atzo iragarritako bederatzi neurriak ere gaur onartu dituzte.