Autopistak blokeatuta esnatu da Frantzia, doikuntzen aurkako protesta egunean

Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Polizia-zerbitzuen arabera, autobideetan, supermerkatuetan, findegietan, instalazio elektrikoetan, eskoletan, ospitaleetan edo aireportuetan sabotajeak eta blokeoak izan daitezke.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziak protesta sozial berri bat hartuko du gaur, herrialdea blokeatu nahian, Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron presidentearen hurbilekoa, lehen ministro gisa estreinatuko den egun berean. Frantziak bi urte baino gutxiagoan duen laugarren lehen ministroa da.

Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Polizia-zerbitzuen arabera, autobideetan, supermerkatuetan, findegietan, instalazio elektrikoetan, eskoletan, ospitaleetan edo aireportuetan sabotajeak eta blokeoak egon daitezke.

'Dena blokeatu dezagun' aurreikusi ezin denez, agintariek arazoak izan dituzte gertatu daitekeena kalibratzeko.

Hori dela eta, 80.000 polizia eta jendarme izango dira gaur 2018ko "txaleko horien" matxinada gogorarazten duen mugimenduaren ekintzaileen aurrean irmo jarduteko aginduarekin.

Aurreikuspnenen arabera, 100.000 lagunek parte hartuko dute Frantzian ekintza desberdinetan, gehienak gazteak eta ezkerreko ideologiakoak.

Protestak goizean goizetik

Frantzia errepide nagusi ugari blokeatuta zirela esnatu da asteazken honetan, batez ere autobideak eta hiri handietako ingurabideak, Parisen, Lyonen, Marseillan edo Rennesen besteak beste, doikuntzen aurkako protesta egun batean.

08:00ak aurretik 75 ziren dagoeneko atxilotuak, Parisen eta bere metropoli-eremuan bakarrik, Bruno Retailleau Barne ministroak 'dena blokeatu dezagun' helburu hori saihesteko ezarritako jarraibideak beteta.

Hain zuzen ere, Parisen, hiriaren ingurabidearen blokeoa saihesteko bi gune estrategikotan esku hartu du Poliziak: Bagnoleteko Atean eta Chapelleko Atean, hiriaren ekialdean eta iparraldean. 

Lanaren Konfederazio Orokorrak (CGT) 700 ekintza zenbatu ditu gaur goizean herrialdeko enpresetan edo azpiegitura estrategikoetan.

 

Mugimenduaren aldarrikapenak

Aldarrikapenen artean, ekologistak (mega-urtegien aurkako borroka, pestizidak nekazaritzan...), genero berdintasunaren aldeko eta arraza-diskriminazioen aurkako borroka, erretiroa 60 urterekin eta alokairuaren prezioen kontrola daude.

Aktibistek Macronen dimisioa ere eskatu dute; izan ere, are gehiago aberastu izana leporatu diote, herri-klaseen kaltetan.

Aurreikusitako gorabeherak

Parisen, protesten epizentroetako batean, garraio publikoko operadoreek eragin mugatua aurreikusi dute: aldiriko lineak izango dira kaltetuenak, eta metrokoak, autobusekoak eta tranbiakoak, berriz, ia normalak.

Mobilizazio nazionalak Marseilla-Provenza, Niza, Bastia, Ajaccio, Figari eta Calvi aireportuetako aire-trafikoari eragingo dio. Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak (DGAC) ordu tarte horretan hegaldi kopuruak % 50 murrizteko eskatu die aireportu horietako airelinee. Asteazkenean Frantzian aurreikusitako 10.000 hegaldietatik berrogeita hamar pasatxo murriztuko dira, beraz.

'Blokeatu dezagun dena' mobilizazio-eguna beste mobilizazio masibo bat egiteko egun gutxi falta direnean ari da izaten. Izan ere, irailaren 18an, Frantziako zortzi konfederazio sindikalek (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires) greba eta manifestazio jardunaldi "bateratu eta interprofesionala" deitu dute.

Frantzia Munduko albisteak Emmanuel Macron Manifestazioak Frantziako Gobernua

