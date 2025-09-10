Blokeo eguna Iparraldean
Sei atxilotu Baionan, herrialdea blokeatzeko protesten karietara

Ipar Euskal Herrian ere eragina izaten ari da Frantziako Gobernuaren murrizketa politiken aurkako blokeo eguna, alderdi eta sindikatuetatik at antolatua eta herria geldiaraztea helburu duena. Arratsaldeko lehen orduan, 1.500 pertsona inguru elkartu dira Baionako karriketan manifestazioa egin eta atxilotuen askatasuna eskatzeko. 

Ipar Euskal Herrian ere eragina izaten ari da Frantziako Gobernuaren murrizketa politiken aurkako blokeo eguna, alderdi eta sindikatuetatik at antolatua eta herria geldiaraztea helburu duena. Goizean sei lagun atxilotu dituzte Baionan eta arratsaldean manifestazioa izan da, murrizketak salatzeaz gainera, atxilotuen askatasuna eskatzeko.

Goizean goizetik Lapurdiko hiriburuko sarrera nagusiak blokatzen saiatu dira manifestariak. 06:30ak inguruan, esaterako, ehun bat manifestari bildu dira Baionako Leroy Merlineko biribilgunean trafikoa oztopatu asmoz eta. Poliziak esku hartu du, haiek sakabanatzeko eta trafikoari bide emateko eta liskarrak ere izan dira tartean. 

Han protestekin jarraitzea ezinezkoa zela ikusirik, hiri aldera mugitzea erabaki dute. Bidean, errepidea ixten saiatu dira behin eta berriz manifestariak eta atzetik blokatze horiek saihesten joan da Polizia. Tartean gas negar-eragileak ere erabili ditu Poliziak manifestariak sakabanatzeko. 

Zubi gorrirako kalean zirela erabat inguratu dituzte agenteek eta banan bana identifikatu dituzte protestetan parte hartzen ari zirenak. Horietatik sei atxiloturik eraman dituzte. 

Angelun, bestalde, Dassault Aviation lantegiaren sarrera blokatu dute 50 bat lagunek, CGTk (Sindikatuen Konfederazio Nagusia) deituta. Autoen sarrera eragotzi dute; ez hala oinezkoena, oinez sartzen ziren langileei eskuorriak banatzen aritu batira mobilizazioen inguruko informazioarekin. 

Beskoitzen hainbat pneumatiko erre dituzte ‘carpooling’ aparkalekuaren inguruan.

Arratsaldeko lehen orduan, Baionan elkartu dira berriz ere manifestariak. 14:00etan hasita, manifestazioa egin dute hiriburuko kaleetan zehar 1.500 pertsona inguruk. Udaletxe aurrean hasi eta Poliziaren egoitzarainoko bidea egin dute goizean atxilotutako manifestariak aske uztea eskatuz.

Trafikoaren joan-etorria zaila izan da Ipar Euskal Herriko hainbat puntutan egunean zehar. 

