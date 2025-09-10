MEMORIA
Sortu pide memoria y reconocimiento institucional para Txiki y Otaegi

El 27 de septiembre se cumplirán 50 años de su fusilamiento y el partido hace un llamamiento a participar en el acto que se celebrará en Pamplona en su recuerdo. En referencia a las voces que afirman que estos actos “causan dolor”, en opinión de Sortu, aún existen “víctimas de primera y segunda”.
Sortu llama a participar en el acto de recuerdo a los dos fusilados por el régimen franquista
Sortu ha reclamado este miércoles reconocimiento institucional y memoria para Juan Paredes ‘Txiki’ y Angel Otaegi, a falta de pocos días para el 50 aniversario de su fusilamiento por el régimen franquista, el 27 de septiembre de 1975.

En una rueda de prensa en Zarautz junto con familiares de ambos fusilados, el partido ha realizado un llamamiento a acudir el próximo 27 de septiembre al acto que ha organizado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona en su recuerdo.

La representante del consejo nacional de Sortu, Lur Albizu, ha considerado que las voces que afirman que la memoria de Txiki y Otaegi "causa dolor" reflejan que "hay víctimas de primera y de segunda" y ha reclamado reconocimiento institucional para ellos y para "todos los vascos que hicieron frente al franquismo".

Albizu se ha referido, sin citarlas expresamente, a las declaraciones del director de Gogora, el socialista Alberto Alonso, quien afirmó que "una cosa es reconocer (a Txiki y Otaegi) su condición de víctimas franquistas y otra es el homenaje". Alonso señaló que, como militantes de ETA, “luchaban contra la dictadura, pero utilizando las mismas herramientas que utilizó la dictadura, que era la violencia, el terror y el miedo”.

La representante de Sortu ha considerado que estos días "Euskal Herria recuerda el carácter idealista y luchador de aquella generación" y ha opinado que "el nudo atado y bien atado por el franquismo sigue ahí". "50 años después es hora de desatarlo y reconocer los derechos de nuestro pueblo", ha remarcado.

Por su parte, la sobrina de Juan Paredes 'Txiki', Anie Paredes, ha afirmado que 'Txiki' y Otaegi eran "dos jóvenes idealistas que lucharon contra la dictadura franquista". Ha asegurado que sus familias "llevan una cicatriz desde hace medio siglo", al tiempo que han denunciado que han vivido "además del sufrimiento", años de "persecución y de olvido".

Mertxe Urtuzaga, prima de Ángel Otaegi, ha explicado que "para sanar las cicatrices es necesario el reconocimiento, pero no sólo el reconocimiento popular, también el reconocimiento institucional, así como reparación y la justicia".

Urtuzaga ha señalado que el reconocimiento de los fusilados como víctimas de la violencia política por parte del Gobierno Vasco en 2012 "aunque tarde, fue bien recibido por las familias” y ha remarcado que "aún queda mucho camino por recorrer".

