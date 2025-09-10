Sortu pide memoria y reconocimiento institucional para Txiki y Otaegi
Sortu ha reclamado este miércoles reconocimiento institucional y memoria para Juan Paredes ‘Txiki’ y Angel Otaegi, a falta de pocos días para el 50 aniversario de su fusilamiento por el régimen franquista, el 27 de septiembre de 1975.
En una rueda de prensa en Zarautz junto con familiares de ambos fusilados, el partido ha realizado un llamamiento a acudir el próximo 27 de septiembre al acto que ha organizado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona en su recuerdo.
La representante del consejo nacional de Sortu, Lur Albizu, ha considerado que las voces que afirman que la memoria de Txiki y Otaegi "causa dolor" reflejan que "hay víctimas de primera y de segunda" y ha reclamado reconocimiento institucional para ellos y para "todos los vascos que hicieron frente al franquismo".
Albizu se ha referido, sin citarlas expresamente, a las declaraciones del director de Gogora, el socialista Alberto Alonso, quien afirmó que "una cosa es reconocer (a Txiki y Otaegi) su condición de víctimas franquistas y otra es el homenaje". Alonso señaló que, como militantes de ETA, “luchaban contra la dictadura, pero utilizando las mismas herramientas que utilizó la dictadura, que era la violencia, el terror y el miedo”.
La representante de Sortu ha considerado que estos días "Euskal Herria recuerda el carácter idealista y luchador de aquella generación" y ha opinado que "el nudo atado y bien atado por el franquismo sigue ahí". "50 años después es hora de desatarlo y reconocer los derechos de nuestro pueblo", ha remarcado.
Por su parte, la sobrina de Juan Paredes 'Txiki', Anie Paredes, ha afirmado que 'Txiki' y Otaegi eran "dos jóvenes idealistas que lucharon contra la dictadura franquista". Ha asegurado que sus familias "llevan una cicatriz desde hace medio siglo", al tiempo que han denunciado que han vivido "además del sufrimiento", años de "persecución y de olvido".
Mertxe Urtuzaga, prima de Ángel Otaegi, ha explicado que "para sanar las cicatrices es necesario el reconocimiento, pero no sólo el reconocimiento popular, también el reconocimiento institucional, así como reparación y la justicia".
Urtuzaga ha señalado que el reconocimiento de los fusilados como víctimas de la violencia política por parte del Gobierno Vasco en 2012 "aunque tarde, fue bien recibido por las familias” y ha remarcado que "aún queda mucho camino por recorrer".
Más noticias sobre política
El TSJC suspende parte del decreto que protege el catalán en las aulas
El fallo, que puede ser recurrido por la Generalitat, anula una decena de artículos, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehiculare y de aprendizaje, así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa.
Pradales insta a Sánchez a cumplir su compromiso con la capacidad energética de Euskadi
Entrevistado en Onda Vasca, el lehendakari ha subrayado que este compromiso se iba a materializar "en verano". "Estamos en la cuenta atrás y espero que el Gobierno español cumpla el compromiso adquirido en la reunión bilateral y que en la nueva planificacion tengamos esta cuestión resuelta", ha reclamado.
Feijóo acusa a Sánchez de moverse "solo por miedo a los jueces, los medios y las urnas"
El líder del PP Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se han enzarzado en acusaciones mutuas en el primer cara a cara en el primer pleno en el Congreso. Feijóo ha tildado a la mujer de Sánchez de "pluriimputada". El presidente del Gobierno español, por su parte, ha presumido de un Ejecutivo "limpio y que funciona".
El Congreso tumbará hoy la reducción de jornada, a la que el Gobierno español no renuncia
La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, ha señalado que la votación de hoy "no es un punto final, es un punto y seguido" y que cada grupo va a quedar retratado con su postura.
Yolanda Díaz asume la derrota de la reducción de jornada en el Congreso y llama a la movilización
PP, Vox y Junts, con su mayoría absoluta, vetarán la norma para retirarla del trámite parlamentario.
Antxustegi valora “positivamente” la ronda de contactos con el lehendakari: “Hemos visto un clima político de estabilidad”
El lehendakari Imanol Pradales ha cerrado su ronda de contactos con los diferentes partidos con Joseba Díez Antxustegi, portavoz parlamentario del PNV. Éste último ha valorado positivamente la iniciativa, subrayando que ha visto un “clima político de estabilidad, de diálogo y acuerdo, y un lehendakari y un Gobierno alineado con las necesidades de la ciudadanía”.
Otxandiano propone a Pradales alcanzar acuerdos de país en cinco ámbitos, priorizando la cuestión del nuevo estatus político
EH Bildu también ve posibilidades de acuerdo en los siguientes cuatro temas: las políticas climáticas, la política lingüística, el sistema educativo y la modernización de la administración y del sistema institucional.
El lehendakari Pradales recibe a Pello Otxandiano
El lehendakari, Imanol Pradales, prosigue con la ronda de contactos que está realizadon con diferentes partidos vascos. Esta tarde se ha reunido en la sede de Lehendakaritza con Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco.
El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.