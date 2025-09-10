MEMORIA
Sortuk memoria eta erakundeen aitorpena eskatu ditu Txiki eta Otaegirentzat

Irailaren 27an 50 urte beteko dira fusilatu zituztenetik, eta alderdiak Iruñean egingo den oroimen-ekitaldian parte hartzeko deia egin du. Ekitaldi horiek "mina" eragiten dutela diotenei buruz, Sorturen iritziz, oraindik "lehen eta bigarren mailako biktimak" daude.

Erregimen frankistak fusilatutako bi gazteak gogoratzeko ekitaldian parte hartzeko deia egin du Sortuk

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sortuk Frankismo garaiko gobernuak fusilatu zituen Juan Paredes “Txiki” eta Angel Otaegiren memoria aldarrikatu du eta erakundeen aitortza eskatu du.

Irailaren 27an beteko dira ETAko bi militanteak fusilatu zituztela 50 urte. Egun horretan Iruñeko Anaitasuna pabilioian egingo den oroimen-ekitaldian parte hartzeko deia egin du ezker-abertzaleko alderdiak Zarautzen asteazken honetan eman duen prentsaurrekoan.

Lur Albizu Sortuko Kontseilu Nazionaleko ordezkariak azken asteetan Txiki eta Otaegiren oroimenarekin “batzuek agertu duten jarrera salatu” nahi izan du. Bere hitzetan, “oroimenak mina eragiten” dutela dioten ahotsek “argi uzten” dute “lehen mailako eta bigarren mailako biktimak daudela”. “Frankismoari aurre egin zioten euskal herritar guztientzako” aitortza eskatu du.

Zuzenean aipatu gabe, Alberto Alonso Gogora institutuko zuzendari sozialistak gindako adierazpenak kritikatu ditu Albizuk. Alonsok adierazi zuen “gauza bat Frankismoko biktimak aitortzea” dela eta “beste bat omenaldia”. Gogorako zuzendariaren hitzetan, “diktaduraren aurka borrokatu ziren baina diktadurak erabilitako tresna berak erabiliz, hau da, indarkeria eta beldurra”.

Sortuko ordezkariaren ustez, Frankismoak “ondo lotuta” utzi zituen gauzak eta duela 50 urteko “orbainek bizirik jarraitzen dute Euskal Herrian”. Hori dela eta, "herri hau altxarazi eta itxaropena ekarri zuen belaunaldiaren askatasun egarria” gogorarazteko garaia da.

Juan Paredes 'Txiki'ren iloba Anie Paredesek bere aldetik adierazi du 'Txiki' eta Otaegi "diktadura frankistaren aurka borrokatu ziren bi gazte idealista" zirela. Bere esanetan, euren familiek "sufrimenduaz gain, jazarpen eta ahanztura urteak" bizi izan dituzte.

Mertxe Urtuzaga Angel Otaegiren lehengusuak azaldu duenez, "orbainak sendatzeko, errekonozimendua beharrezkoa da, baina ez bakarrik herriaren aitortza, baita erakundeen aitortza, erreparazioa eta justizia ere".

Urtuzagak esan du 2012an Eusko Jaurlaritzak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu izana "ondo hartu zutela familiek, berandu izanagatik”. Hala ere, azpimarratu du oraindik "bide luzea" dagoela egiteko.

