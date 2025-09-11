"Egun on Euskadi"
EH Bildu recomienda "más trabajo y menos titulares" en el debate sobre la renovación del autogobierno

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko eta titular gutxiago" eskatu du EH Bilduk

Nerea Kortajarena ha señalado que, "si todos entendemos que éste es el momento y que el debate sobre el nuevo estatus debe estar en la centralidad, yo recomendaría más trabajo y menos titulares". Asimismo, la dirigente de EH Bildu ha emplazado a los partidos políticos inmersos en las conversaciones sobre la renovación del autogobierno actuar "con determinación, aptitud y responsabilidad".

