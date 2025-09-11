barómetro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El CIS da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en su barómetro de septiembre

La encuesta eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.
Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso. Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: PSOEk 9 puntuko aldea atera dio PPri CISen iraileko barometroan
author image

EITB

Última actualización

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de 9 puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, en su barómetro de septiembre, con una estimación de voto del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura.

El CIS ha dado a conocer este jueves los resultados del barómetro de opinión con respecto al voto. La encuesta, a partir de 4122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre -tras un verano marcado por los graves incendios forestales y choques políticos por su gestión- eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

También cae Vox, que se queda en el 17,3 % de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9 % seguido de Podemos, que logra el 4,3 %.

A pesar de la gran distancia que separa al PSOE del PP, los socialistas no han recuperado, según el CIS, todos los puntos que perdieron al estallar el caso Cerdán: el barómetro de junio les concedía el 34,3 % y al mes siguiente cayeron al 27,0 %.

Gobierno de España Pedro Sánchez Psoe PP Política

Más noticias sobre política

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu recomienda "más trabajo y menos titulares" en el debate sobre la renovación del autogobierno

Nerea Kortajarena ha señalado que, "si todos entendemos que éste es el momento y que el debate sobre el nuevo estatus debe estar en la centralidad, yo recomendaría más trabajo y menos titulares". Asimismo, la dirigente de EH Bildu ha emplazado a los partidos políticos inmersos en las conversaciones sobre la renovación del autogobierno actuar "con determinación, aptitud y responsabilidad".
El independentismo pondrá a prueba este jueves su estado de ánimo, en la segunda Diada del 11 de septiembre con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la Diada en Cataluña con las ofrendas ante el monumento a Rafael Casanova

Representantes de instituciones, partidos y entidades han ido desfilando por el monumento símbolo de la resistencia catalana frente a las tropas borbónicas en 1714. El independentismo pone a prueba hoy su estado de ánimo en la segunda Diada del president Salvador Illa, y tras unas últimas ediciones en las que la afluencia de gente a las movilizaciones de la ANC ha ido disminuyendo. 
Cargar más