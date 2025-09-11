El CIS da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en su barómetro de septiembre

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de 9 puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, en su barómetro de septiembre, con una estimación de voto del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura.

El CIS ha dado a conocer este jueves los resultados del barómetro de opinión con respecto al voto. La encuesta, a partir de 4122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre -tras un verano marcado por los graves incendios forestales y choques políticos por su gestión- eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

También cae Vox, que se queda en el 17,3 % de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9 % seguido de Podemos, que logra el 4,3 %.

A pesar de la gran distancia que separa al PSOE del PP, los socialistas no han recuperado, según el CIS, todos los puntos que perdieron al estallar el caso Cerdán: el barómetro de junio les concedía el 34,3 % y al mes siguiente cayeron al 27,0 %.